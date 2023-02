Conseil de sécurité de l'ONU : l'expansion des colonies israéliennes menace la paix

La colonisation "fait obstacle à la paix" et "met en péril la viabilité de la solution à deux États", a déclaré Vanessa Frazier, représentante de Malte auprès des Nations unies, qui préside le Conseil pour le mois de février

Par Michael Gabriel Hernandez (revue de presse : Agence Anadolu – 20 février 2023)*

Le Conseil de sécurité des Nations unies a dénoncé à l'unanimité, lundi, les plans israéliens visant à étendre considérablement la construction de colonies en Cisjordanie occupée, considérées comme illégales au regard du droit international.

La longue déclaration, lue à haute voix dans la salle du conseil, "exprime sa profonde préoccupation et sa consternation face à l'annonce faite par Israël, le 12 février 2023, de la poursuite de la construction et de l'expansion des colonies et de la légitimation des avant-postes de colonies."

"Le Conseil de sécurité réaffirme que la poursuite des activités de colonisation israéliennes met dangereusement en péril la viabilité de la solution à deux États sur la base des lignes de 1967", a déclaré Vanessa Frazier, représentante de Malte auprès des Nations unies, qui préside le Conseil pour le mois de février.

"Le Conseil de sécurité souligne avec force la nécessité pour toutes les parties de respecter leurs obligations et engagements internationaux, s'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales qui font obstacle à la paix, dont, entre autres, la construction et l'expansion des colonies par Israël, la confiscation de terres palestiniennes et la légalisation officielle des avant-postes de colonies, la démolition de maisons palestiniennes et le déplacement de civils palestiniens", a-t-elle ajouté.

La déclaration condamne en outre tous les actes de violence contre les civils, y compris ceux qui ont visé des Palestiniens et des Israéliens, et appelle "toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue et à s'abstenir de toute action provocatrice, de toute incitation et de toute rhétorique agressive, visant, entre autres, à aggraver la situation sur le terrain."

Le 13 février, le gouvernement israélien a décidé d'avancer la construction de 10 000 nouvelles maisons dans les colonies de Cisjordanie et de légaliser rétroactivement neuf avant-postes de colons qui étaient auparavant illégaux selon la loi israélienne. Cette annonce a suscité une vive réaction internationale, notamment de la part de la Palestine, qui avait cherché à obtenir un vote du Conseil de sécurité condamnant cette expansion.

Ramallah aurait accepté de suspendre cet effort au cours du week-end après que le Conseil a accepté de publier la déclaration concernant les actions d'Israël.

Tor Wennesland, envoyé du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour la paix entre Israël et la Palestine, a déclaré au Conseil que la communauté internationale "assiste à une recrudescence de la violence, dont certains des incidents les plus meurtriers" des deux dernières décennies, tandis que les actions unilatérales "éloignent les parties, exacerbent les tensions et alimentent le conflit".

"Des efforts immédiats sont nécessaires pour réduire les tensions. Mais le rétablissement du calme ne constitue pas à lui seul un gage de progrès", a-t-il déclaré.

Wennesland a déclaré qu'un "nombre significatif" de Palestiniens ont été tués dans des raids israéliens en Cisjordanie, et d'autres affrontements au cours du mois dernier, et a fait état d'attaques dans lesquelles des civils israéliens ont été tués.

"L'escalade actuelle de la violence est profondément inquiétante. Il ne peut y avoir aucune excuse aux actes de terrorisme. Le ciblage des civils doit être clairement condamné et rejeté par tous. La célébration et la glorification de ces attaques sont odieuses et doivent être condamnées sans équivoque", a-t-il déclaré.

En dehors d'Israël et des territoires occupés, l'agence des Nations unies chargée des réfugiés palestiniens s'est alarmée de la dégradation des conditions de vie de ceux qui ont fui les conflits ou ont été contraints de quitter leur patrie dans un contexte de crise croissante.

"Un nombre croissant de réfugiés palestiniens dans la région se trouve au bord du désespoir. Les crises multiples, les conflits, l'occupation, les répercussions socio-économiques de la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant causée par le conflit en Ukraine ont plongé un nombre croissant de réfugiés palestiniens dans la pauvreté", a déclaré Leni Stenseth, directrice adjointe de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

"Cette année a déjà été marquée par un nombre record de décès parmi les Palestiniens, notamment les réfugiés palestiniens. Le nombre de victimes parmi les Israéliens est également très préoccupant. Nous pouvons presque anticiper que les semaines à venir seront probablement marquées par davantage de violence, de décès et de blessures graves, y compris pour les simples badauds et les enfants en Cisjordanie", a-t-elle ajouté. ​​​​​​​

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu

Sur le même sujet : lire aussi !

Netanyahu prévoit des tunnels pour relier les colonies de Cisjordanie et sollicite des investisseurs français