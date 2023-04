La dédollarisation passe à la vitesse supérieure

Par Pepe Escobar (revue de presse : Réseau international – 29 avril 2023)*

Le dollar américain est essentiel à la projection de la puissance mondiale des États-Unis. Mais en 2022, la part du dollar dans les monnaies de réserve a diminué dix fois plus vite que la moyenne des deux dernières décennies.

Il est désormais établi que le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est en train de s’éroder. Lorsque les médias occidentaux commencent à s’attaquer sérieusement au récit de la dédollarisation du monde multipolaire, on sait que la panique s’est installée à Washington.

Les chiffres : la part du dollar dans les réserves mondiales était de 73% en 2001, de 55% en 2021 et de 47% en 2022. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’année dernière, la part du dollar a diminué dix fois plus vite que la moyenne des deux dernières décennies.

Il n’est désormais plus farfelu de prévoir une part mondiale du dollar de seulement 30% d’ici à la fin de 2024, ce qui coïncidera avec la prochaine élection présidentielle aux États-Unis.

Le moment décisif – le véritable déclencheur de la chute de l’hégémon – a eu lieu en février 2022, lorsque plus de 300 milliards de dollars de réserves de change russes ont été « gelés » par l’Occident collectif, et que tous les autres pays de la planète ont commencé à craindre pour leurs propres réserves de dollars à l’étranger. Cette décision absurde a toutefois eu un côté comique : l’UE « ne peut pas trouver » la plus grande partie de cette somme.

Passons maintenant à quelques développements essentiels sur le front commercial.

Selon le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, plus de 70% des accords commerciaux entre la Russie et la Chine utilisent désormais le rouble ou le yuan.

La Russie et l’Inde échangent du pétrole en roupies. Il y a moins de quatre semaines, Banco Bocom BBM est devenue la première banque latino-américaine à participer directement au système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS), qui est l’alternative chinoise au système de messagerie financière occidental SWIFT.

La société chinoise CNOOC et la société française Total ont signé leur première transaction de GNL en yuans par l’intermédiaire de la bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai.

L’accord conclu entre la Russie et le Bangladesh pour la construction de la centrale nucléaire de Rooppur contournera également le dollar américain. Le premier paiement de 300 millions de dollars sera effectué en yuans, mais la Russie essaiera de convertir les suivants en roubles.

Les échanges bilatéraux entre la Russie et la Bolivie acceptent désormais les règlements en boliviano. C’est extrêmement pertinent, compte tenu de la volonté de Rosatom de jouer un rôle crucial dans le développement des gisements de lithium en Bolivie.

Il est à noter que bon nombre de ces échanges concernent les pays des BRICS, et même au-delà. Au moins 19 pays ont déjà demandé à rejoindre les BRICS+, la version élargie de la principale institution multipolaire du XXIe siècle, dont les membres fondateurs sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, puis l’Afrique du Sud. Les ministres des Affaires étrangères des cinq premiers membres commenceront à discuter des modalités d’adhésion des nouveaux membres lors d’un sommet qui se tiendra en juin prochain au Cap.

Dans l’état actuel des choses, les BRICS sont déjà plus importants pour l’économie mondiale que le G7. Les derniers chiffres du FMI révèlent que les cinq nations BRICS existantes contribueront à hauteur de 32,1% à la croissance mondiale, contre 29,9% pour le G7.

Avec l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Mexique comme possibles nouveaux membres, il est clair que les principaux acteurs du Sud mondial commencent à se concentrer sur la quintessence de l’institution multilatérale capable de briser l’hégémonie occidentale.

Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MbS) travaillent en totale synchronisation alors que le partenariat de Moscou avec Riyad au sein de l’OPEP+ se métastase en BRICS+, parallèlement à l’approfondissement du partenariat stratégique Russie-Iran.

MbS a délibérément orienté l’Arabie saoudite vers le nouveau trio de puissance Russie-Iran-Chine (RIC) de l’Eurasie, loin des États-Unis. Le nouveau jeu en Asie occidentale est le nouveau BRIICSS – qui comprend, remarquablement, l’Iran et l’Arabie saoudite, dont la réconciliation historique a été négociée par un autre poids lourd des BRICS, la Chine.

Il est important de noter que l’évolution du rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite implique également une relation beaucoup plus étroite entre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans son ensemble et le partenariat stratégique Russie-Chine.

Cela se traduira par des rôles complémentaires – en termes de connectivité commerciale et de systèmes de paiement – pour le corridor international de transport nord-sud (INSTC), qui relie la Russie, l’Iran et l’Inde, et le corridor économique Chine-Asie centrale-Asie de l’Ouest, un élément clé de l’ambitieuse Initiative Ceinture et Route (BRI) de Pékin, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Aujourd’hui, seul le Brésil, avec son président Luiz Inácio Lula Da Silva encagé par les Américains et une politique étrangère erratique, risque d’être relégué par les BRICS au rang d’acteur secondaire.

Au-delà des BRIICSS

Le train de la dédollarisation a été propulsé à grande vitesse par les effets cumulés du chaos de la chaîne d’approvisionnement lié au Covid et des sanctions occidentales collectives contre la Russie.

Le point essentiel est le suivant : Les BRICS possèdent les matières premières et le G7 contrôle la finance. Ce dernier ne peut pas produire de matières premières, mais le premier peut créer des monnaies – en particulier lorsque leur valeur est liée à des biens tangibles comme l’or, le pétrole, les minerais et d’autres ressources naturelles.

Le principal facteur de basculement est sans doute le fait que les prix du pétrole et de l’or se déplacent déjà vers la Russie, la Chine et l’Asie de l’Ouest.

En conséquence, la demande d’obligations libellées en dollars s’effondre lentement mais sûrement. Des billions de dollars américains commenceront inévitablement à retourner dans leur pays d’origine, faisant voler en éclats le pouvoir d’achat du dollar et son taux de change.

La chute d’une monnaie militarisée finira par anéantir toute la logique qui sous-tend le réseau mondial de plus de 800 bases militaires des États-Unis et leurs budgets de fonctionnement.

Depuis la mi-mars, à Moscou, lors du Forum économique de la Communauté des États indépendants (CSI) – l’une des principales organisations intergouvernementales d’Eurasie créée après la chute de l’URSS – la poursuite de l’intégration est activement discutée entre la CSI, l’Union économique eurasiatique (UEE), l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS.

Les organisations eurasiennes qui coordonnent la riposte au système actuel dirigé par l’Occident, qui piétine le droit international, n’ont pas été par hasard l’un des principaux thèmes du discours prononcé par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aux Nations unies au début de cette semaine. Ce n’est pas non plus un hasard si quatre États membres de la CEI – la Russie et trois « stans » d’Asie centrale – ont fondé l’OCS avec la Chine en juin 2001.

Le combo mondialiste Davos/Grande Réinitialisation a, à toutes fins utiles, déclaré la guerre au pétrole immédiatement après le début de l’opération militaire spéciale (OMS) de la Russie en Ukraine. Ils ont menacé l’OPEP+ d’isoler la Russie, sinon, mais ont échoué de manière humiliante. L’OPEP+, effectivement dirigée par Moscou-Riyad, règne désormais sur le marché mondial du pétrole.

Les élites occidentales sont prises de panique. Surtout après la bombe lancée par Lula sur le sol chinois lors de sa visite avec Xi Jinping, lorsqu’il a appelé l’ensemble du Sud mondial à remplacer le dollar américain par leurs propres monnaies dans le commerce international.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a récemment déclaré au Conseil des relations étrangères basé à New York – le cœur de la matrice de l’establishment américain – que « les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine pourraient augmenter l’inflation de 5% et menacer la domination du dollar et de l’euro. »

Les médias grand public occidentaux affirment de manière monolithique que les économies des BRICS qui commercent normalement avec la Russie « créent de nouveaux problèmes pour le reste du monde ». C’est totalement absurde : cela ne fait que créer des problèmes pour le dollar et l’euro.

L’Occident collectif est en train d’atteindre le rang de désespoir – maintenant chronométré avec l’annonce étonnante d’un ticket présidentiel américain Biden-Harris se présentant à nouveau en 2024. Cela signifie que les manipulateurs néocons de l’administration des États-Unis vont doubler leur plan de déclenchement d’une guerre industrielle à la fois contre la Russie et la Chine d’ici 2025.

Le pétroyuan arrive

Et cela nous ramène à la dédollarisation et à ce qui remplacera la monnaie de réserve hégémonique du monde. Aujourd’hui, le CCG représente plus de 25% des exportations mondiales de pétrole (contre 17% pour l’Arabie saoudite). Plus de 25% des importations chinoises de pétrole proviennent de Riyad. Et la Chine, comme on peut s’y attendre, est le premier partenaire commercial du CCG.

La Bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai est entrée en activité en mars 2018. Tout producteur de pétrole, où qu’il soit, peut vendre à Shanghai en yuans aujourd’hui. Cela signifie que l’équilibre des forces sur les marchés pétroliers est déjà en train de passer du dollar américain au yuan.

Le hic, c’est que la plupart des producteurs de pétrole préfèrent ne pas conserver d’importantes réserves de yuans ; après tout, tout le monde est encore habitué au pétrodollar. C’est pourquoi Pékin a décidé de lier les contrats à terme sur le pétrole brut à Shanghai à la conversion des yuans en or. Et tout cela sans toucher aux énormes réserves d’or de la Chine.

Ce processus simple s’effectue par l’intermédiaire des bourses de l’or établies à Shanghai et à Hong Kong. Et ce n’est pas un hasard s’il se trouve au cœur d’une nouvelle monnaie destinée à remplacer le dollar, dont discute l’UEE.

L’abandon du dollar a déjà un mécanisme : utiliser pleinement les futurs contrats pétroliers en yuans de la Bourse de l’énergie de Shanghai. C’est la voie privilégiée pour la fin du pétrodollar.

La projection de la puissance mondiale des États-Unis repose fondamentalement sur le contrôle de la monnaie mondiale. Le contrôle économique est à la base de la doctrine « Domination tous azimuts » du Pentagone. Pourtant, aujourd’hui, même la projection militaire est en lambeaux, la Russie conservant une avance inatteignable sur les missiles hypersoniques et la Russie, la Chine et l’Iran étant en mesure de déployer une panoplie de porte-avions tueurs.

L’hégémon, qui s’accroche à un cocktail toxique de néolibéralisme, de démence des sanctions et de menaces généralisées, saigne de l’intérieur. La dédollarisation est une réponse inévitable à l’effondrement du système. Dans un environnement Sun Tzu 2.0, il n’est pas étonnant que le partenariat stratégique Russie-Chine n’ait aucune intention d’interrompre l’ennemi alors qu’il est si occupé à se détruire lui-même.

