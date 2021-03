AFLAM FILM FESTIVAL PALESTINE

La 8e édition du Festival Aflam se tiendra, en ligne, du 26 mars au 4 avril 2021 !

Découvrez gratuitement 20 films issus des pays arabes et 3 podcasts thématiques !

Spécial films sur la Palestine :

PALESTINE, L'HISTOIRE N'EST PAS FINIE

Depuis Ramleh, Hébron ou les camps, les cinéastes palestiniens rivalisent d’originalité pour résister à la brutalité d’un colonialisme insidieux.

L’une donne sa caméra à des volontaires qui filment la violence quotidienne des soldats (Of Land and Bread) ; un autre choisit, non sans humour, de passer par la lorgnette d’une caméra de surveillance pour décrire un quartier (An Unusual Summer).

De l’exil du peuple palestinien, qui perd espoir dans les camps de réfugiés (3 Logical Exits), au dessin absurde de frontières qui divisent les familles (200 mètres), cette sélection de films témoigne de nouvelles façons de lutter par l’image, malgré un enlisement politique qui peut sembler aujourd’hui irréversible.

COMMENT ACCÉDER AUX FILMS ?

Du 26 mars au 4 avril, vous pouvez accéder aux films et aux podcasts gratuitement :

en vous connectant sur https://online.aflam.fr/

et en vous créant un compte avec une adresse mail et un mot de passe.