Du rififi anti-Kurde à Alqosh la chrétienne

Par Gilles Munier/

Massoud Barzani, président de la Région autonome du Kurdistan irakien, pensait sans doute annexer sans difficulté les villages chrétiens du nord de la plaine de Ninive « libérés » par ses peshmerga… après avoir laissé - sans combat - les djihadistes de l’Etat islamique les occuper en août 2014.

A Alqosh, il est tombé sur un os.

Le soi-disant « Conseil de la province de Ninive », dirigé par le Kurde Bashar Al Kekee, a d’abord limogé, le 16 juillet dernier, le maire de la ville – Fayez Abed Jawahreh (élu en 2014) – sous prétexte de corruption et sans en apporter la preuve, et l’a remplacé par un certain Adel Amin Omar, un Kurde à sa solde.

Appelés à manifester contre cette décision illégale par le Parti communiste irakien et le Mouvement démocratique assyrien (Zowaa), les habitants d’Alqosh sont descendu massivement dans les rues de la ville le 20 juillet – avec des drapeaux irakiens et des pancartes en arabe, araméen et anglais – pour condamner ce coup de force.

Massoud Barzani, inquiet de la tournure prise par cette manifestation, a fait révoquer le dénommé Adel Amin Omar, et a ordonné de le remplacer temporairement par Lara Yousif, une jeune chaldéenne membre du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) qu'il préside.

Lara Yousif est soutenue, apparemment, par le patriarche Louis Raphaël 1er Sako.

On en est là. De toute évidence, les chrétiens de la plaine de Ninive n’acceptent pas tous de voir leur région intégrée dans les frontières du Kurdistan qui devraient être officialisées lors du référendum prévu pour le 25 septembre prochain.