Des soldats irakiens ont tué des dizaines de personnes lors d’une attaque contre une manifestation à Bagdad en 2019 (exclusif MEE)

La place Tahrir, photographiée en février 2020, était l’épicentre du mouvement de protestation à Bagdad (MEE/Murtaja Jasim)

Des dizaines de manifestants ont été abattus dans la capitale irakienne le 4 octobre 2019. La version officielle accuse un sniper inconnu. Mais une enquête de MEE a découvert ce qui s’était réellement passé

Par Suadad al-Salhy (revue de presse: Middle East Eye – 23/6/21)*

Au petit matin du vendredi 4 octobre 2019, le calme régnait enfin dans les rues situées à proximité du centre commercial haut de gamme al-Nakheel, dans l’est de Bagdad.

Quelques heures plus tôt, des centaines de manifestants avaient envahi les rues au troisième jour de grandes manifestations antigouvernementales dans la capitale, ainsi que dans des villes du sud, réclamant la fin de la corruption, plus d’emplois et de meilleurs services publics.

Des dizaines de manifestants dormaient sous le pont Mohammed al-Qassim, s’y amoncelant après que les forces de sécurité les eurent empêchés de rejoindre la place Tahrir, épicentre du mouvement national.

À six heures et demie, un tuk-tuk jaune s’est arrêté à côté d’une barrière anti-souffle que les forces de sécurité avaient érigée près d’une station-service pour bloquer la route principale menant à la place. À l’intérieur se trouvaient trois passagers. Deux d’entre eux ont quitté le véhicule avec de petits sacs à dos bleus, puis ont brisé les chaînes entourant des segments du mur anti-souffle en ciment.

Réveillés par le remue-ménage, certains manifestants se sont rassemblés, espérant avoir désormais une chance de rejoindre leurs amis – et la place – via cette nouvelle ouverture.

Ce qui s’est passé ensuite les a pris au dépourvu.

Tout à coup, les passagers du tuk-tuk ont lancé des cocktails Molotov par-dessus le mur et sur les forces de sécurité, avant de s’éclipser rapidement. La plupart des manifestants, encore endormis, n’avaient aucune idée de ce qui s’était passé jusqu’à ce que « les portes de l’enfer », selon l’expression d’un témoin oculaire, s’ouvrent devant eux et que des balles commencent à voler.

« Les tirs étaient nourris et continus, et ne cessaient que quelques secondes de temps en temps », raconte Talib Saad (27 ans), activiste présent sur les lieux, à Middle East Eye.

« Nous étions confrontés à une mort inévitable. Lorsque la fusillade s’est arrêtée pendant quelques minutes, nous avons couru nous mettre à l’abri dans les salles des concessionnaires automobiles d’al-Nahdha à proximité. Les balles perçaient leurs murs en panneaux sandwich », poursuit-il.

« La fusillade a duré environ une demi-heure. Il était clair qu’ils nous tiraient dessus avec des mitrailleuses automatiques. Quatre des manifestants sont tombés devant moi. Il était totalement impossible de les évacuer ou même de s’arrêter pour voir s’ils étaient encore vivants ou morts. »

Des rumeurs ont circulé parmi les manifestants selon lesquelles des snipers non identifiés postés au-dessus du centre commercial avaient abattu des manifestants pendant le chaos.

Dans les heures et les jours qui ont suivi, des responsables irakiens ont également déclaré au public que des snipers inconnus sur les toits avaient pris pour cible les forces de sécurité et les manifestants « pour inciter à l’insurrection ». Quatre personnes, dont deux membres des services de sécurité, ont été tuées dans la zone située entre la place Tayaran et le centre commercial, selon des communiqués officiels.

Mais la version officielle de l’attaque n’a jamais expliqué de près ou de loin ce qui s’est réellement passé.

Le nombre total de victimes, les circonstances de leur mort et l’identité des tueurs n’ont jamais été révélés – jusqu’à présent.

MEE a interviewé plus d’une douzaine d’anciens et actuels responsables civils et militaires directement au fait de l’enquête et a examiné des documents officiels qui n’ont jamais été rendus publics.

Nous avons ainsi constaté que 32 manifestants pourraient avoir été tués dans l’attaque près du centre commercial al-Nakheel. En outre, les éléments de preuve recueillis par MEE soulèvent des questions quant à savoir si l’attaque d’al-Nakheel n’était qu’un aperçu de violences systématiques perpétrées par les forces de sécurité à Bagdad sur plusieurs jours en octobre.

Alors que les responsables du gouvernement ont continué d’imputer l’attaque d’al-Nakheel à des forces inconnues, des sources indiquent à MEE que les enquêteurs mandatés par le Premier ministre Adel Abdel-Mahdi ont su précisément qui était responsable en l’espace d’onze jours.

Derrière des portes closes, les auteurs ont été réprimandés et envoyés combattre l’État islamique (EI) à Kirkouk, où ces dirigeants espéraient qu’ils mourraient et « feraient tomber cet incident dans l’oubli ». Le gouvernement a discrètement offert une compensation financière aux familles des victimes, mais n’a jamais précisé qui était derrière ces meurtres.

Pendant ce temps, les dirigeants qui savaient ce qui s’était passé ont gardé le silence et, à plusieurs reprises, ont empêché les enquêteurs de groupes de défense des droits de l’homme et de l’ONU de découvrir la vérité. Les familles des manifestants tués ce jour-là et le grand public irakien, témoin de la mort d’environ 600 manifestants depuis cette semaine-là, ont été laissés dans l’ignorance.

« Ils ont tué mon fils. Ils ont tué Muqtada d’une balle dans la tête. Aujourd’hui encore, je ne sais pas qui sont ses meurtriers », a confié à MEE Abdul Razzaq Abdullah, dont le fils de 17 ans a été abattu le 4 octobre près du centre commercial.

« Je veux connaître le tueur pour pouvoir être en paix. »

Murs anti-souffle et bombes incendiaires

En octobre 2019, l’Irak était en proie à l’agitation. Des dizaines de milliers de personnes avaient envahi les rues de Bagdad et de huit gouvernorats du sud, enragées contre la médiocrité des services publics, la corruption généralisée dans les institutions de l’État et le chômage élevé.

Il y avait déjà eu des manifestations à travers l’Irak – mais celles-ci étaient différentes. Après des années de frustration accumulée sans voir d’amélioration de son quotidien, la communauté chiite fulminait dans les rues contre le gouvernement dirigé par des chiites.

Les manifestations ont été extrêmement embarrassantes pour le gouvernement en raison à la fois de leur ampleur et de la colère des masses chiites contre les forces politiques issues de leur groupe confessionnel.

La capitale était le moteur du mouvement de protestation et la plus grande source de préoccupation pour le gouvernement du Premier ministre et ses alliés. Les jeunes envahissaient et occupaient les places Tahrir et al-Khilani, dans le centre de Bagdad. Seul le Tigre séparait les manifestants de la Zone verte fortifiée, qui abrite la plupart des ministères du gouvernement irakien et des missions diplomatiques internationales.

En réponse, le Commandement des opérations de Bagdad avait sécurisé des endroits sensibles en divisant le centre-ville en plusieurs pâtés de maisons. Chaque section était gérée conjointement par la police locale, la police fédérale antiémeute, les forces d’intervention rapide, les troupes de l’armée irakienne, la brigade commando du commandement des opérations de Bagdad et d’autres forces d’appui et services de sécurité.

La zone s’étendant de la place Tayaran au carrefour al-Hamzah adjacent au centre commercial al-Nakheel, qui comprend les ministères de l’Intérieur, du Pétrole et des Transports, était l’une des plus sensibles.

Trois jours d’affrontements sanglants entre les forces de sécurité et les manifestants avaient poussé les autorités à barrer la route principale menant à la place Tayaran – à seulement environ 300 mètres de la place Tahrir – avec des blocs de béton qui servaient de murs anti-souffle.

La répartition exacte des forces de sécurité n’était pas connue, bien que le cordon qu’elles avaient établi fût clair pour tous – et il était inévitable que des troupes et des policiers soient stationnés derrière des murs anti-souffle.

Ainsi, lorsque les passagers du tuk-tuk ont lancé des bombes incendiaires par-dessus le mur, ils avaient beaucoup de cibles à frapper. Deux membres du personnel de sécurité ont ainsi été tués et plusieurs véhicules militaires incendiés, expliquent des responsables de la sécurité à MEE.

Et c’est à partir de là que la version officielle et les conclusions de MEE divergent.

La version officielle

L’attaque du vendredi matin près du centre commercial al-Nakheel ne fut pas la seule manifestation de la première semaine d’octobre à s’avérer fatale.

Des centaines de manifestants avaient été tués et blessés à Bagdad et dans le sud, alors que le gouvernement supervisait une répression systématique qui combinait la force avec des couvre-feux, des blocages d’internet et une liberté de circulation restreinte.

La plupart des journalistes indépendants et des observateurs des droits de l’homme ne pouvaient pas se rendre à proximité des places de la ville, le point focal des manifestations, où eurent lieu des meurtres, des enlèvements et de nombreuses arrestations.

La pression nationale et internationale s’est accrue sur Abdel-Mahdi. Le 12 octobre, il a constitué une commission d’enquête ministérielle et ordonné une investigation sur les meurtres, y compris ceux commis près du centre commercial al-Nakheel.

Dix jours plus tard, certaines des conclusions de la commission ont été annoncées sur la chaîne satellite publique Iraqiya.

Cent quarante-neuf civils et huit membres du personnel de sécurité ont été tués dans huit gouvernorats en raison de l’usage d’une « force excessive et de balles réelles » pour réprimer les manifestations, a conclu la commission.

Les manifestations à Bagdad à elles seules ont fait 107 morts parmi les civils, la plupart à la suite de blessures à la tête, selon la commission. Cependant, celle-ci n’a pas fourni de plus amples détails concernant ce qui s’était passé dans la capitale – du moins publiquement.

En privé, cependant, les membres de la commission d’enquête ministérielle ont produit un rapport de quatorze pages, qu’a obtenu MEE, étiqueté « top secret » et daté du 21 octobre 2019.

Celui-ci note que le plus grand nombre de décès à Bagdad s’est produit dans la zone proche du centre commercial al-Nakheel.

Le rapport indique également que la commission a trouvé des preuves « que des snipers [avaient] visé des manifestants depuis le toit d’un immeuble dans le centre de Bagdad ».

Toujours selon le rapport, il y avait des traces de « l’existence d’un site de snipers dans l’une des structures des bâtiments situés en face d’une station-service dans le centre de Bagdad, et lors de l’inspection de ce site, plusieurs cartouches vides d’une arme de sniper ont été trouvées ».

Aucun autre renseignement n’est fourni sur le bâtiment concerné, ni sur le nombre ou le type de cartouches trouvées par les enquêteurs.

Cependant, MEE a consulté une version antérieure de ce rapport classifié. Cette version contient un paragraphe indiquant clairement que le bâtiment mentionné dans le rapport final est situé près de la zone où l’attaque d’al-Nakheel a eu lieu.

Mais ce que les enquêteurs ont évité de mentionner même dans la première ébauche du rapport, c’est que leurs preuves ne suggéraient qu’un sniper solitaire.

« Il n’y avait qu’un seul sniper. C’est ce que notre enquête a révélé », assure à MEE un ancien ministre irakien et membre clé de la commission d’enquête ministérielle.

« Ce qui est étrange, c’est que nous ne savons pas encore qui l’envoie [le sniper] là-bas et à quelles forces il appartient. Tous les commandants sur le terrain ont nié avoir un lien quelconque avec lui ou lui avoir donné l’ordre d’y prendre position ou de prendre part aux événements. »

Malgré cela, des sources familières de l’attaque ont déclaré à MEE que les dirigeants irakiens avaient utilisé les conclusions de la commission pour pousser l’idée que des snipers inconnus étaient derrière les meurtres.

Le général Jalil al-Rubaie, commandant des opérations de Bagdad à l’époque, a été parmi les premiers à promouvoir officiellement le récit des snipers inconnus.

Le lendemain de l’attaque, Rubaie déclarait aux chefs de la tribu al-Karkh qu’« un sniper était stationné dans l’une des zones de la capitale et avait pris pour cible les manifestants sortis pour réclamer leurs droits ».

« Les services de renseignement ont tenté de l’arrêter, mais il a réussi à s’enfuir vers une destination inconnue », prétendait-il.

Il n’était pas le seul à l’affirmer.

Dans une interview télévisée quelques semaines plus tard, Najah al-Shammari, ancien ministre de la Défense, déclarait qu’« un tiers était impliqué dans le meurtre de manifestants », faisant allusion à l’implication de factions armées soutenues par l’Iran.

Un haut responsable de la sécurité qui a vu des images de l’attaque d’al-Nakheel estime que ces explications étaient un moyen pratique de mettre fin à une enquête plus approfondie.

« Ce qu’il fallait, c’était dissimuler ce qui s’était passé. Blâmer des snipers inconnus, c’est faire allusion à l’implication d’une partie en dehors de l’équation [les manifestants et les forces de sécurité] », explicite-t-il.

« L’atmosphère était propice à la version des snipers et des manifestants eux-mêmes s’en faisaient l’écho et la confirmaient dans leurs témoignages. »

Il a ajouté : « L’objectif était de blâmer les factions armées [soutenues par l’Iran] pour exclure toute demande visant à ce que le véritable auteur rende des comptes. »