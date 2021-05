En Irak, un journaliste entre la vie et la mort après l'assassinat d'un militant

Kerbala: Les participants au cortège funétaire scandent: " Le peuple veut la chute du régime !"

Revue de presse : TV5Monde (10/5/21)*

Un journaliste connu en Irak était lundi entre la vie et la mort après une tentative d'assassinat, 24 heures après le meurtre de l'une des plus grandes voix contre la mainmise de l'Iran et des groupes armés dans le pays.

Par deux fois, dimanche vers 01H00 du matin et lundi à la même heure, des hommes armés de pistolets munis de silencieux ont tiré sur les deux hommes de confession musulmane chiite.

Attaqué alors qu'il rentrait chez lui, le militant Ehab al-Ouazni, coordinateur des manifestations antipouvoir à Kerbala, ville sainte chiite du Sud, est mort sur le coup.

Le journaliste Ahmed Hassan de la chaîne al-Fourat, atteint à la tête à Diwaniya, plus au sud, a été transféré à Bagdad où il a subi plusieurs opérations et "restera encore deux semaines en soins intensifs", selon l'hôpital spécialisé où il a été admis. Il était sur le point de sortir de son 4X4 devant son domicile quand l'attaque a eu lieu.

Ces deux attaques ont provoqué un choc en Irak, même si le pays est habitué aux violences pré-électorales. Des législatives anticipées ont été annoncées pour octobre 2021.

- Boycott -

Mais l'impunité sur laquelle les tueurs semblent compter pour frapper des figures connues, sous l'oeil à chaque fois de caméras de surveillance, a fait ressurgir le spectre des éliminations politiques, dans un pays qui en était coutumier surtout durant le conflit confessionnel (2006-2009).

Depuis le début de la révolte populaire inédite d'octobre 2019, au moins 70 militants ont été victimes d'assassinats ou de tentatives d'assassinat et des dizaines enlevés, parfois brièvement. Hicham al-Hachémi, un spécialiste du jihadisme, a été assassiné en juillet 2020 sous les yeux de ses enfants devant sa maison à Bagdad.

Personne n'a revendiqué ces attaques mais pour les militants, il s'agit de "milices" chiites dans un pays où les groupes armés financés par le grand voisin iranien n'ont cessé de gagner en influence.

"Les milices de l'Iran ont assassiné Ehab al-Ouazni et vont nous tuer tous, elles nous menacent et le gouvernement reste silencieux", a dénoncé l'un de ses amis dans une vidéo tournée à la morgue.

Selon ses proches, Ehab al-Ouazni avait réclamé en vain une protection aux forces de l'ordre.

Le leader chiite Ammar al-Hakim, propriétaire de la chaîne al-Fourat, a appelé le gouvernement à "protéger la parole libre" et faire la lumière "urgemment sur les auteurs des assassinats".

Après l'assassinat d'Ehab al-Ouazni, une dizaine de formations, dont Al-Beit al-Watani, l'un des rares partis nés de la "révolution d'octobre", ont annoncé qu'elles boycotteraient les législatives.

"Comment un gouvernement qui laisse passer sous ses yeux des pistolets avec silencieux et des bombes peut-il garantir un climat électoral sûr?", s'est interrogé Al-Beit al-Watani dans un communiqué, alors que plusieurs candidats ont dit avoir reçu des menaces de mort.

- "Iran dégage" -

Pour le député Saad al-Helfi, du camp de l'influent dignitaire chiite Moqtada Sadr, "le retour des assassinats vise à entraver les élections". Et, a prévenu Moqtada Sadr, lui-même ex-chef d'une milice, dans un tweet: "participer aux élections se fait sous certaines conditions, les assassinats n'en sont pas une".

Après les attaques, la colère a éclaté contre l'Iran, puissance chiite agissante en Irak, dont les alliés tiennent le second bloc au Parlement irakien.

Dimanche soir, des manifestants ont brûlé des pneus et des préfabriqués devant le consulat d'Iran à Kerbala. L'Iran a dit s'être "plaint" à l'ambassade d'Irak à Téhéran.

Avant cela, les participants au cortège funéraire d'Ehab Ouazni à Kerbala avaient scandé "Iran dégage!" ou "Le peuple veut la chute du régime!".

La police a eu beau dire qu'elle ne "ménagerait pas ses efforts" pour capturer les auteurs de cet assassinat et le Premier ministre Moustafa al-Kazimi promettre de "rattraper les tueurs", ils n'ont pas convaincu.

Les militants estiment que M. Kazimi, également patron du renseignement, n'a toujours pas fait justice aux critiques assassinés, un an après sa prise de fonction.

Ehab Ouazni lui-même s'en était pris à M. Kazimi en février sur Facebook: "tu es au courant de ce qu'il se passe? Tu sais qu'ils enlèvent et tuent ou bien tu vis dans un autre pays que nous?".

*Source : TV5Monde (avec AFP)