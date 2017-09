Les « contractors » étasuniens: des vies qui ne comptent guère

Revue de presse : Lignes de défense (12/9/16)*

Une centaine de contractors décèdent chaque année, selon le ministère américain du Travail.

Depuis janvier 2001, selon le ministère américain du Travail (le "US Department of Labor"), 3 858 employés civils de sous-traitants de l'Etat fédéral US ont trouvé la mort en service à l'étranger. Les causes des décès ne sont pas spécifiées; elles peuvent être de nature violente (attentat, suicide etc), accidentelles ou médicales.

Un tableau récapitulatif (par entreprise) est disponible ici.

1 691 ont trouvé la mort en Afghanistan et 1 651 ont péri en Irak. 91 décès ont été enregistrés au Koweït.

Pour la liste par pays, voir ici.

DE JANVIER 2001 A MORTS juin 2017 3858 juin 2016 3755 juin 2015 3657 juin 2014 3539 juin 2010 2307 juin 2009 1796

Ces chiffres montrent qu'une centaine de contractors perdent la vie chaque année alors qu'ils travaillent pour l'Etat fédéral à l'étranger, principalement dans le cadre des contingency operations.

Source : Lignes de défense