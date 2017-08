De qui le peuple américain se sent-il l’allié… ou l’ennemi ?

Par Hristo Xiep (revue de presse : medias-presse.info – 27/8/17)*

Voués aux gémonies par les uns, encensés par les autres, les Etats-Unis s’immiscent dans toutes les affaires mondiales. On sait ce que pense le Deep State, on sait ce que pensent les médias, on essaye de savoir ce que pense Trump, mais le peuple américain, que pense-t-il ? au début de l’année 2017, le monde était divisé en 7 catégories pour l’homo yankeus.

Les alliés des Etats-Unis : 7 pays ont ce titre flatteur : le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni, la France, Israël, l’Allemagne et la Corée du Sud.

Les amis des Etats-Unis : paradoxalement, la majorité des pays du monde : Mexique, Guatemala, République dominicaine, Haïti, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Venezuela, Brésil, Pérou, Equateur, Bolivie, Chili, Argentine, Paraguay, Islande, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Pologne, République Tchèque, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Bosnie, Croatie, Serbie, Albanie, Grèce, Roumanie, Turquie, Géorgie, Jordanie, Koweït, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Egypte, Maroc, Liberia, Niger, Nigeria, Congo, République Démocratique du Congo, Ouganda, Kenya, Ethiopie, Afrique du Sud, Zimbabwe, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Philippines, Japon, Taïwan, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Inde, Népal, Bengladesh et Mongolie.

Les pays inamicaux : Cuba, Algérie, Libye, Soudan, Soudan du sud, Rwanda, Somalie, Russie, Irak, Liban, Palestine, Arabie Saoudite, Yémen, Afghanistan, Pakistan et Chine.

Les ennemis des Etats-Unis : ils sont au nombre de trois, la Corée du Nord étant désignée ennemie n°1, l’Iran n °2 et la Syrie n°3.

Ni pour, ni contre, bien au contraire… : pays sur lesquels le peuple américain avoue son ignorance : Guyana, Surinam, Uruguay, Estonie, Lettonie, Lituanie, Belarus, Moldavie, Bulgarie, Macédoine, Monténégro, Tunisie, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Ghana, Guinée, Sierre Leone, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Angola, Namibie, Botswana, Zambie, Tanzanie, Mozambique, Oman, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Bhoutan, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Terra incognita : pays ne figurant pas dans l’étude, à savoir les îles des Antilles, de l’Océan Indien et d’Océanie, Belize, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, le Togo, le Bénin, la Guinée Equatoriale, Sao Tomé, Cap Vert, l’Erythrée, le Burundi, le Lesotho, le Swaziland, le Qatar, l’Ouzbékistan, le Sri Lanka, Singapour, Brunei , Chypre et les micro-états d’Europe.

