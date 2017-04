Le général iranien Qassem Suleimani parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde

Par Gilles Munier /

Tous les ans, l’hebdomadaire américain Time Magazine publie la liste des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Il les rassemble – sans les classer - en fonction de leur secteur d’activité : politique, art, divertissement, science.

Pour 2017, Time Magazine a inscrit sur sa liste – dans la catégorie leaders - le général Suleimani, commandant en chef des Forces al-Qods, estimant qu’il est un acteur essentiel de la lutte contre les rebelles en Syrie et contre l’Etat islamique en Irak.

Dans l’hebdomadaire, Kenneth Pollack, ancien analyste de la CIA, le présente comme « le maître de l’échiquier du Moyen-Orient », celui qui a sauvé le régime Assad de l’effondrement en 2012 et qui a convaincu la Russie d’intervenir en Syrie en 2015.

Pollack rappelle que le général Suleimani est un vétéran de la guerre Iran-Irak, qu’il soutient le Hezbollah et le Hamas – évidemment qualifiés par l'agent américain d’organisations terroristes anti-israéliennes – , et qu’il a armé et organisé les milices chiites qui ont défendu Bagdad menacé par l’Etat islamique, milices qui ont affronté les troupes d’occupation américaine après avril 2003.

Cette année, aucune personnalité française ne figure dans la liste des "leaders" établie par Time Magazine.

