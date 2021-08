Une Cour de Justice Universelle pour éclairer le monde sur son histoire de douleurs

Par Bernard Cornut (revue de presse : Proche&Moyen-Orient.ch – 23/8/21)*

« Le monde a besoin d’une enquête sérieuse sur comment a démarré la COVID-19 » titra un journal anglophone réputé. Certes, mais le monde a aussi besoin d’une telle enquête indépendante sur les origines du terrorisme armé financé. Besoin d’une telle enquête sur la reprise de 524 provocations dans les montagnes kurdes aux frontières iraqo-iraniennes, peu d’années après l’accord du 11 mars 1970 entre le Baath et les Kurdes d’Iraq et la réforme constitutionnelle. D’une enquête sur les mécanismes développant les marchés des drogues et les protections de certains trafiquants. D’une enquête sur la genèse des guerres déstabilisatrices en Libye et Syrie qui ont forcé des millions de civils à émigrer. A l’origine de tous ces drames, pour peu qu’on recherche et lise des livres bien documentés, on trouve des actions de trop riches services secrets. Dès lors seuls les juges instructeurs d’une Cour de Justice Universelle élue par le monde, avec tous pouvoirs d’investigation, pourraient éclairer le monde sur son histoire de douleurs.

