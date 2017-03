Même les optimistes ne croient plus à la libération de Mossoul en 2017

Revue de presse : Sputnik (25/3/17)*

Le ministère russe de la Défense a exprimé des doutes quant à la prochaine libération de la ville irakienne de Mossoul, où l’opération militaire a déjà provoqué une crise humanitaire grave.

Même les plus optimistes cessent de croire que la ville irakienne de Mossoul sera prochainement libérée du groupe terroriste Daech, a déclaré samedi à Moscou le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

« Rappelons que les annonces optimistes sur l'encerclement et la victoire imminente de la coalition à Mossoul ont déjà entraîné des pertes considérables au sein des forces irakiennes et une catastrophe humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Même les plus optimistes cessent de croire que Mossoul sera libérée de Daech dès cette année », a indiqué M. Konachenkov.

Ces derniers jours, les médias ont fait état de pertes considérables parmi les civils lors des frappes aériennes dans l'ouest de Mossoul. Selon la chaîne de télévision Rudaw, plus de 200 personnes — des civils et des terroristes qui se cachaient dans leurs maisons — ont été tuées jeudi lors d'un bombardement dans le quartier de Jadida. La coalition internationale a promis d'enquêter sur les incidents. Les militaires irakiens ont annoncé samedi qu'ils interrompaient leur offensive sur Daech pour revoir leur tactique et réduire le nombre des pertes civiles.

Source : Sputnik