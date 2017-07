Selon les services de renseignement kurdes : 40 000 civils massacrés à Mossoul

Par Gilles Munier/

Le Kurde Hoshyar Zebari, ancien ministre irakien des Affaires étrangères, puis des Finances, qui a pu lire des rapports des services de renseignement kurdes, estime à 40 000 les victimes civils de la bataille de Mossoul. A ce nombre s’ajoutent 20 000 morts et blessés parmi les forces gouvernementales, chiffre révélé dernièrement par Nouri al-Maliki.

Interviewé par Patrick Cockburn, journaliste à The Independant – et spécialiste de l’Irak – Hoshyar Zebari impute le massacre de civils en grande partie aux tirs d’artillerie et de roquettes de la police fédérale, puis aux bombardements aériens et aux djihadistes.

L’ancien ministre accuse le gouvernement de Bagdad d’être resté indifférent au sort des populations civiles et doute que les Chrétiens, Yézidis, Kurdes et autres minorités, puissent se réconcilier avec la majorité arabe sunnite. Pour lui, l’avenir de l’Irak passe par l’instauration d’un régime fédéral.

Hoshyar Zebari dénonce la corruption des troupes irakiennes occupant Mossoul. Des individus suspectés de sympathie avec l’Etat islamique (EI) franchissent les checkpoints contre 1 000$ où ils peuvent acheter un véhicule moyennant 1 500$... Ces pratiques ont été observées dans les zones contrôlées par les 16ème et 9ème Divisions de l’armée irakienne et les Hachd al-Ashairi (Unités de volontaires tribaux) shabaks. Ainsi, des djihadistes dénoncés aux services de sécurité, retrouvent la liberté, peuvent se venger et rejoindre les cellules dormantes de l’EI !

*Source: The massacre of Mosul: 40,000 feared dead in battle to take back city from Isis as scale of civilian casualties revealed (The Independent – 19 july 2017)