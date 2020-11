Louisa Hanoune : l’Algérie n’appartient pas au monde arabe

Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT)

Par Pica Ouazi (revue de presse : ObservAlgérie – 21/4/19)*

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT)**, Louisa Hanoune, a déclaré sur le plateau d’une chaine de télévision, à l’occasion du 39e anniversaire du Printemps berbère, que l’Algérie n’appartient pas au monde arabe. Cette affirmation a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux en Algérie.

Louisa Hanoune déclare sans aucune ambiguïté que « nous n’appartenons pas à ce qu’on appelle le monde arabe ». Elle explique : «Nous nous battons depuis 1962 pour la reconnaissance de notre véritable identité. Nous sommes un peuple amazigh, dont une partie a été arabisée par l’islam puisqu’il est venu en arabe ». Elle ajoute qu’aujourd’hui, « nous constatons, à travers tout le pays lors de la célébration de yennayer, l’attachement à notre identité réelle amazighe ».

Parlant des luttes qui ont payé par le passé et les combats d’aujourd’hui, Louisa Hanoune souligne son optimisme sur l’aboutissement de la révolte populaire . « Comme le peuple a réussi à se réapproprier son identité, il est en cours de se réapproprier la souveraineté, depuis le début de la révolte le 22 février. Le peuple va décider, à travers ses représentants qu’il aurait choisi en toute liberté et démocratie de l’avenir du pays et des mécanismes à mettre en place ».

Le rôle du Parti des travailleurs dans le combat identitaire

La porte-parole du PT revient sur l’implication de son parti dans le combat identitaire et rappelle : « Nous, au parti des travailleurs, nous avons pris position en faveur de tamazight depuis 1974 avec les premiers noyaux du parti. Nous nous sommes battus dans la clandestinité pour l’institutionnalisation de tamazight en tant que patrimoine culturel et langue ».

Louisa Hanoune fait référence au témoignage d’une référence dans le combat identitaire pour confirmer ses déclarations. « Matoub Lounès l’a clairement déclaré en 1988, en affirmant que notre parti est le pionnier dans ce combat. Il a mis en avant notre déclaration qui fut la première d’un parti politique en faveur de tamazight. »

*Source : Observalgerie

**Nota (Gilles Munier) : Le Parti des Travailleurs (PT) est membre de la 4ème internationale trotskiste, dite lambertiste. Ce courant est représenté en France par le POI (Parti Ouvrier Indépendant).

Début mars, Louisa Hanoune, qui entendait s’imposer dans une manifestation du vendredi, a été huée en raison de son soutien au régime de Bouteflika et a dû quitter précipitamment le défilé.

Vidéo (2'29): "Dégage!"... Louisa Hanoun virée de la manifestation.