L’Iran a des «plans spéciaux» pour Israël en cas de guerre

Par Al Mayadeen (revue de presse : Réseau international – 26 octobre 2026)*

Michael Springmann et Mostafa Khosh Jashm avertissent qu’une nouvelle agression américano-israélienne contre l’Iran pourrait déclencher des représailles régionales dévastatrices, perturber les marchés énergétiques et les systèmes financiers mondiaux et imposer de lourds coûts économiques et militaires à Washington.

Les États-Unis et Israël se préparent à une nouvelle guerre contre l’Iran, ont averti Michael Springmann, ancien diplomate américain, et Mostafa Khoshcheshm, expert en affaires internationales et en politique étrangère, arguant que Washington sous-estimait les capacités militaires de Téhéran, le coût de nouvelles attaques et les conséquences potentielles pour l’économie mondiale.

S’exprimant sur Al Mayadeen dans l’émission «L’Iran et le monde : le grand face-à-face», Khoshcheshm a averti que Téhéran s’attendait à une nouvelle guerre de grande ampleur contre les États-Unis et Israël dans les semaines à venir, avec la possibilité d’une attaque plus rapide.

«Les États-Unis et Israël ont tous deux clairement indiqué qu’ils se préparaient à une troisième guerre totale contre l’Iran, considérée comme bien pire et plus étendue que les précédentes, et ce sera la dernière du point de vue iranien», a-t-il affirmé.

L’Iran s’était préparé à une nouvelle guerre et chercherait à vaincre les États-Unis, a-t-il affirmé. «L’Iran s’est préparé jusqu’aux dents et fera tout son possible pour vaincre les États-Unis ou leur infliger une défaite définitive afin de mettre fin à cette situation», a déclaré Khoshcheshm.

Il a écarté toute perspective de médiation, faisant remarquer que les précédentes tentatives diplomatiques de l’Iran avaient été suivies d’attaques. «Du point de vue diplomatique, l’Iran a fait tout son possible. Nous étions en pleine négociation à deux reprises lorsqu’ils nous ont bombardés», a-t-il rappelé.

Les conditions de l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz, a insisté Khoshcheshm, restent inchangées, quel que soit le pays qui tente une médiation. «Rien ne changera, peu importe qui joue le rôle de médiateur : les Pakistanais, les Omanais, les Qataris, la Chine ou la Russie. Les conditions de l’Iran sont claires», a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l’Iran exigeait des États-Unis le déblocage de ses avoirs gelés, le retrait d’Israël du Liban, des exemptions aux sanctions pétrolières pour l’Iran et la fin des combats au Liban, à Gaza, en Irak, au Yémen et ailleurs avant d’envisager de nouvelles discussions. Selon Khoshcheshm, la question nucléaire et les réparations pour la guerre ne seraient abordées qu’une fois ces conditions remplies.

«Les États-Unis demandent tout autre chose. Ils veulent imposer leurs propres conditions à l’Iran», a rétorqué Khoshcheshm. «Cela prouve qu’ils ne sont absolument pas intéressés par la diplomatie. Nous avons déjà tenté la voie diplomatique à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils ont commencé à nous bombarder».

Washington ne comprend ni l’Iran ni ses demandes

Springmann a également critiqué la gestion des relations avec Téhéran par Washington, s’en prenant notamment aux responsables impliqués dans les négociations. Selon lui, le gouvernement américain avait envoyé «deux agents immobiliers new-yorkais véreux, Jared Kushner et ce Steve Whitkoff», pour traiter avec l’Iran.

«Ces gens-là n’ont aucune idée de ce qu’ils font, aucune idée de ce qu’est, a été, sera ou pourrait être l’Iran», a fait remarquer Springmann. La situation régionale, a-t-il ajouté, était «totalement incompréhensible non seulement pour Donald Trump, mais pour tout son régime».

«Ils ne font que proférer des menaces extravagantes, essayant de détruire l’Iran en une seule nuit, refusant d’examiner ce qui peut être fait concernant le détroit d’Ormuz», a-t-il poursuivi, soulignant que «ce sont des gens qui veulent plus de guerre et qui ne peuvent pas faire face à la réalité».

Springmann a soutenu que l’approche de Washington était motivée par des calculs politiques, exprimant sa conviction que les États-Unis et Israël se préparaient à une nouvelle guerre dans l’espoir d’améliorer les chances du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors des élections du 27 octobre.

Les États du Golfe et la menace régionale croissante

Khoshcheshm a déclaré que l’Iran était également préoccupé par le rôle des États arabes du Golfe, les accusant d’encourager Washington à attaquer l’Iran et de permettre que leur territoire soit utilisé à des fins militaires.

«Ces derniers mois, nous avons reçu des rapports de renseignement indiquant que les pays arabes situés au sud du golfe Persique exigeaient des États-Unis qu’ils s’engagent dans une nouvelle guerre, qu’ils ne quittent pas leur région sans avoir au moins affaibli l’Iran, voire renversé la République islamique», a-t-il déclaré.

Il a accusé ces gouvernements de faciliter les attaques contre l’Iran et de fournir un soutien militaire aux États-Unis. «Ils ont mis leur territoire à la disposition des États-Unis comme base de lancement, comme plateforme pour attaquer l’Iran, tuer des généraux iraniens, le dirigeant et des enfants, notamment les 168 enfants de l’école de Minab, ainsi que de nombreux autres civils», a affirmé Khoshcheshm.

Les Émirats arabes unis ont été particulièrement critiqués. Khoshcheshm a déclaré qu’ils avaient aidé des navires à traverser le détroit d’Ormuz sans autorisation iranienne et qu’ils hébergeaient des systèmes de brouillage électronique américains et israéliens destinés à perturber les radars iraniens. Il a également souligné que des avions des pays du Golfe avaient soutenu l’armée de l’air américaine lors des précédents affrontements et a accusé les Émirats arabes unis d’avoir attaqué une usine de dessalement sur l’île de Qeshm.

Il a indiqué que l’Iran avait auparavant cherché à instaurer un accord de sécurité régional permettant de réduire sa dépendance à l’égard de Washington. Rappelant les efforts déployés par le défunt président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, Khoshcheshm a expliqué qu’ils avaient tenté d’établir un dialogue de sécurité entre les pays du Golfe.

«Je me souviens que j’étais au courant. Je savais à quel point ils travaillaient dur pour lancer un dialogue régional sur la sécurité dans le Golfe persique afin de garantir à ces pays arabes, et en particulier à l’Arabie saoudite, que si nous chassons les États-Unis et les forçons à évacuer la région, alors la sécurité sera assurée pour tous», a-t-il rappelé.

Selon Khoshcheshm, Washington avait fait obstacle au rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Il affirmait que Téhéran continuait de considérer ces pays voisins comme des partenaires potentiels, mais estimait que leurs gouvernements privilégiaient leurs relations avec les États-Unis et Israël.

«Ils ne sont pas disposés à accepter la coexistence», a-t-il affirmé. «Malheureusement, ils aident les États-Unis, financent cette guerre et soutiennent l’armée américaine en lui fournissant des avions de chasse, du matériel militaire et tout le reste».

Les coûts militaires et la pression sur les prix du pétrole

Springmann a fait valoir que la hausse du prix du carburant pourrait limiter les possibilités d’action militaire des États-Unis contre l’Iran, car les avions, les navires et les véhicules terrestres consomment d’importantes quantités de carburant. Se basant sur un prix de référence du pétrole brut d’environ 112 dollars le baril, il a estimé que le coût pourrait augmenter de 50 dollars supplémentaires après le raffinage et la livraison aux véhicules militaires.

«Cela réduira donc considérablement les fonds dont disposent l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine pour faire fonctionner leurs véhicules et attaquer l’Iran. L’entretien de ces équipements coûte cher», a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’écart de coût entre les armes iraniennes et les missiles défensifs utilisés pour les intercepter. Springmann a indiqué que les forces américaines et israéliennes avaient dépensé des millions de dollars pour acquérir des intercepteurs individuels afin d’abattre des drones et des missiles iraniens dont le coût unitaire ne dépasse pas quelques centaines de milliers de dollars.

«Les Iraniens ont coûté très cher aux Américains et aux Israéliens en termes de missiles défensifs, qui coûtent des millions de dollars l’unité pour abattre les drones iraniens, et de missiles iraniens qui coûtent au maximum quelques centaines de milliers de dollars chacun», a-t-il déclaré.

Springmann a soutenu que le public américain n’avait pas été pleinement informé des coûts et des dégâts militaires. Il a affirmé que les Américains ignoraient le nombre de militaires américains tués et l’étendue des dégâts causés aux bases américaines dans la péninsule arabique.

«Nous sommes donc face à une guerre par le biais des coupures d’électricité», a-t-il déclaré, ajoutant que les conséquences seraient graves. «La facture va se retourner contre nous, et ce sera très, très douloureux».

Khoshcheshm, quant à lui, expliquait que l’Iran cherchait à faire grimper les prix du pétrole avant les élections de mi-mandat américaines, attribuant cette hausse aux attaques contre des pétroliers et à la pose de mines marines, et arguant que Washington ignorait où l’Iran les avait placées.

«Maintenant, en raison de la puissance de feu iranienne qui touche chaque nuit un nombre incalculable de pétroliers, les prix ont dépassé les 117 dollars le baril», a-t-il déclaré, prévoyant que les prix pourraient atteindre 120 dollars dans les 24 heures suivant l’enregistrement si les marchés étaient ouverts, et qu’ils pourraient monter jusqu’à 150 dollars si la guerre reprenait.

Il a déclaré que l’Iran ne rouvrirait pas forcément le détroit d’Ormuz après les élections de mi-mandat, même si les combats immédiats cessaient. «Si la guerre s’arrête maintenant, les prix du pétrole ne se normaliseront pas avant deux ou trois ans», a-t-il affirmé, ajoutant que les réserves stratégiques américaines avaient diminué.

Khoshcheshm a également décrit la riposte de l’Iran aux récentes attaques contre des pétroliers, affirmant qu’après que les forces américaines ont frappé un lanceur iranien sur ce que la transcription identifie comme l’île Syriac, l’Iran a augmenté sa puissance de feu contre les navires.

«Que s’est-il passé ensuite ? L’Iran a quadruplé sa puissance de feu, tirant des missiles plus explosifs et plus dévastateurs sur les navires, sur ces pétroliers, afin de montrer sa détermination, de prouver qu’il n’y a pas de retour en arrière», a-t-il déclaré.

Infrastructures énergétiques et câbles Internet mondiaux

Khoshcheshm a averti qu’un conflit plus vaste pourrait s’étendre au-delà des cibles militaires, l’Iran s’attaquant aux infrastructures énergétiques de la région et perturbant les connexions internet internationales. Il a précisé que les cibles iraniennes pourraient inclure «les installations pétrolières, les zones énergétiques, les oléoducs et les raffineries dans l’ensemble de ces six pays de la région».

Il a également évoqué la possibilité d’endommager les câbles internet sous-marins traversant le détroit d’Ormuz, arguant que leur présence sans paiement à l’Iran violait la souveraineté du pays.

«L’Iran n’a pas besoin de déconnecter les sept câbles», a déclaré Khoshcheshm, en faisant référence aux principaux câbles traversant le détroit. «Trois suffiraient à provoquer un délai de 450 millisecondes. Cela paralyserait l’ensemble du système bancaire mondial, les systèmes informatiques, les systèmes de données, le cloud, absolument tout».

Il a également souligné que la perturbation de trois ou quatre câbles sous-marins pourrait paralyser l’économie numérique mondiale et figurerait parmi les options que l’Iran pourrait envisager en cas de nouvelle guerre.

«Et ce n’est que dans la région», a-t-il averti, soulignant que «l’Iran étendra ensuite son champ de bataille au-delà de ses frontières. Il ne s’agit pas seulement du détroit de Bab-el-Mandeb ou du front de la résistance. Son action ira bien au-delà de régions que les États-Unis et Israël n’imagineraient jamais, afin de les prendre par surprise».

Khoshcheshm a également averti que l’Iran entendait infliger des dommages considérables à Israël en cas de reprise des combats. «L’Iran a un plan de guerre très précis contre Israël. Il ne laissera pas Israël indemne. Il prévoit de dévaster Israël autant que possible si la guerre éclate», a-t-il déclaré.

L’avertissement de Springmann concernant les conséquences de l’escalade portait sur le manque d’informations publiques concernant les dégâts déjà infligés lors des combats, affirmant que le secret entourant les pertes et les dommages causés aux bases américaines avait empêché les Américains de comprendre le coût de la guerre.

«Seuls les États destinataires savent l’ampleur des dégâts, et seul l’Iran en a connaissance. Je suppose que les Américains sont également au courant de ce qui a été fait aux 20 ou 30 bases que les Gardiens de la révolution iraniens, l’armée de terre et l’armée de l’air iraniennes ont détruites dans la péninsule arabique», a-t-il déclaré.

Springmann critique le rôle diplomatique de Kushner

Springmann a également mis en doute l’implication de Jared Kushner dans la diplomatie, l’accusant d’instrumentaliser ses relations avec le président Donald Trump à des fins personnelles. Il a notamment évoqué le projet, mené conjointement par Kushner et son épouse Ivanka Trump, de construire un complexe hôtelier de luxe sur une partie d’une réserve naturelle en Albanie, projet qui aurait suscité des protestations.

«Kushner n’a aucune légitimité à être diplomate. C’est un escroc de l’immobilier new-yorkais», a déclaré Springmann.

Il a soutenu qu’il pourrait être difficile d’établir la preuve d’actes répréhensibles, tout en remettant en question la capacité de Kushner à occuper ce poste. «À mon avis, on ne peut pas affirmer avec certitude : voilà la preuve irréfutable, le texte de loi incontestable qui démontre qu’il a enfreint ce crime, cette loi et cet article précis du Code des États-Unis», a-t-il déclaré.

Springmann a déclaré que ses critiques ne visaient pas seulement Kushner, mais aussi de hauts responsables du gouvernement américain et des dirigeants européens qui suivent les directives de Washington. Il a affirmé considérer Kushner comme indigne de confiance en raison de sa conduite et de ses fréquentations, ajoutant qu’il le croyait «aussi malhonnête que Donald Trump, aussi malhonnête que les membres de son cabinet».

*Source : Réseau international

Version originale : Al Mayadeen via La Cause du Peuple