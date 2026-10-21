Élections en Israël : J.D. Vance prend soin de ne pas suivre Trump dans son soutien à Netanyahou

Le vice-président américain, pourtant prompt à s’ingérer dans les politiques nationales étrangères, refuse d’affirmer publiquement un soutien au Premier ministre israélien à quelques jours des élections législatives en Israël

Revue de presse : 20 Minutes avec AFP (20 octobre 2026)*

L’ambiance n’est pas au beau fixe entre les Etats-Unis et Israël. Ce lundi, le vice-président américain J.D. Vance a, contrairement à Donald Trump, refusé d’exprimer son soutien à Benyamin Netanyahou en vue des législatives du 27 octobre en Israël. « Je ne suis pas contre le soutenir, je ne suis pas pour le soutenir, je ne me mêle pas des élections israéliennes », a-t-il répondu à un journaliste américain qui le pressait de se prononcer.

« J’apporte mon soutien à des candidats américains, et les élections de mi-mandat (qui auront lieu le 3 novembre aux États-Unis) sont ce sur quoi je me concentre », a-t-il ajouté.

Une retenue inhabituelle

Dimanche, Donald Trump a apporté son « soutien plein et entier » à Benyamin Netanyahou pour les législatives du 27 octobre en Israël, s’attirant les remerciements du Premier ministre sortant pour cet « immense » appui avant un scrutin qui s’annonce serré.

La retenue du vice-président contraste avec ses prises de position lors d’autres élections hors des États-Unis, dans lesquelles J.D. Vance n’avait pas hésité à s’ingérer. Il avait ainsi soutenu de manière appuyée le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avant les législatives du mois d’avril qui ont évincé ce dernier du pouvoir.

En Allemagne, il avait affiché l’an dernier sa proximité avec l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en rencontrant sa dirigeante Alice Weidel et en critiquant le « cordon sanitaire » des partis traditionnels à l’égard de la formation d’extrême droite.

*Source : 20 Minutes