Michel Collon : « Les USA ont soutenu les pires extrémistes en Yougoslavie, Libye, Syrie, Ukraine… »

Revue de presse : Le Média 4-4-2 (19 septembre 2023)*

L'Association Dialogue Franco-Russe a récemment accueilli Michel Collon, fondateur du collectif "Investig'Action" et analyste de la stratégie de guerre et de désinformation. Au cœur de cette rencontre, Michel Collon a abordé divers sujets brûlants, notamment la guerre en Ukraine et la manipulation médiatique qui l'accompagne.

*Source : Le Média 4-4-2

Lire aussi, sur France-Irak Actualité :

Livre : « Ukraine : la Guerre des images, 50 exemples de désinformation » par Michel Collon