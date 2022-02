Disparition - Jawdat Saïd, le Gandhi syrien

. C’est en Égypte qu’il se forme intellectuellement à partir de 1946. Il y découvre notamment la pensée du philosophe algérien Malek Bennabi , théoricien de la, qui considère que la colonisation a été rendue possible par une déliquescence et une apathie des sociétés musulmanes, dont il espère une. Tout au long de son parcours, Jawdat Saïd conservera ce sens de l’autocritique qui incombe à tout homme, bourreau ou victime, et qui est pour lui le préalable de toute spiritualité authentique, débarrassée des. Lecteur des grands penseurs d’un renouveau de l’islam comme ʿ Abd al-Ra ḥ man al-Kaw ākib ī ou Mohamed Iqbāl , il s’enthousiasme pour la création nassérienne de la République arabe unie (fusion de la Syrie et de l’Égypte en 1958), mais s’oppose activement à toute action militaire lors de l’implosion de l’État, trois ans plus tard. L’idée clef autour de laquelle s’articule son œuvre est déjà en germe : la non-violence (

Le régime syrien se méfie de ce pacifiste, professeur à l’École supérieure de Damas. Saïd est emprisonné au début des années 1960. Il en profite pour affiner sa conception d’une non-violence enracinée dans l’exégèse coranique, et publie en 1964 son premier ouvrage, The Doctrine of the First Son of Adam Or The Problem of Violence in The Islamic Action. La non-violence est, explique-t-il, « la doctrine du premier fils d’Abraham », Abel, qui sera tué par son frère Caïn. Un épisode raconté par le Coran : « Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma main pour te tuer : car je crains Allah, le Seigneur de l’Univers. Je veux que tu partes avec le péché de m’avoir tué et avec ton propre péché : alors, tu seras du nombre des gens du Feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l’incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. » Pour Saïd, c’est bien Abel qui sort victorieux, bien qu’il trouve la mort.