L'Irak prévoit une population de 50 millions d'habitants à l’horizon 2030

Bagdad

Revue de presse : Agence Anadolu (18/9/21)*

Le gouvernement irakien a annoncé qu'il prévoyait une population de 50 millions de personnes dans le pays à l’horizon 2030, soit une augmentation d'environ un million de personnes, sur une base annuelle.

Un porte-parole du ministère du Plan, Abdul-Zahra al-Hindawi, a déclaré à l'agence de presse officielle irakienne : "la population de l'Irak en 2030 atteindra les 50 millions".

Al-Hindawi a ajouté qu’"à la lumière des estimations annuelles de la population, qui augmente à un taux de 850 000 à un million de personnes par an, avec un taux de croissance annuelle de 2,6 %".

Et d'ajouter : “en 2050, la population de l'Irak pourrait approcher les 80 millions“.

Il a affirmé qu’“un plan préalable a été élaboré dans la mise en place des politiques de population sur le long terme, et il y a une mise à jour de l’évolution de ce plan en intégrant la dimension démographique dans les plans de développement et en mettant l'accent sur les mécanismes pour absorber cette augmentation de la population qui ne sera plus un fardeau, mais en moteurs efficaces du développement".

Selon les derniers décomptes de la population de l'Irak, publiés par le ministère de la Planification, en janvier dernier, la population totale a atteint les 40 150 000 personnes.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu