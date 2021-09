Menaces sur les élections législatives du 10 octobre en Irak

Le cheikh Jamal al-Dhari, Président du Projet national irakien

Déclaration du Secrétariat général du Projet National Irakien après la tentative d’assassinat d’un de ses candidats (14/9/21):*

L'attentat terroriste qui a visé le convoi de notre candidat à Diyala, le professeur Mohamed al_Dayni, n'est que la preuve évidente des tentatives de certains pour nous tenir à l'écart de la scène politique par des pièges financés avec de l'argent politique corrompu, et dont le mouvement est facilité par des partis ayant une influence armée.

Ce qui s'est passé dans le district de #Kanaan, lorsqu'une moto a explosé au passage du convoi de Monsieur Al_Dayni, qui a causé la blessure de 2 membres de ses gardes de corps, nécessite une enquête sur l'accident pour connaître les parties derrière cet attentat et comment la moto a pu traverser des postes de contrôle de sécurité, et de ne pas noyer l'affaire en formant une « commission d'enquête sur papier ».

#Iraqi_National_Project était et croit toujours en la nécessité d'une action politique sérieuse pour réformer le cours du processus politique que l'occupation a établi depuis 2003 selon les abominables fondements des quotas, et nous appelons toujours à une concurrence politique honorable et à rester à l'écart des méthodes violentes en liquidant les opposants politiques.

Au moment où nous renouvelons l'appel sur la nécessité de tenir les élections à leur date prévue, nous réitérons nos appels au gouvernement à tenir ses promesses en matière de protection des candidats et d'assurer la sécurité et l'intégrité du processus électoral, et nous soulignons l'importance de poursuivre tous ceux qui usent de leur pouvoir pour influencer la volonté des électeurs et manipuler les résultats.

