Dégradation de la liberté de la presse en Algérie : les chiffres parlent d’eux-mêmes

Le journaliste et rédacteur en chef du quotidien régional le Provincial , Mustapha Bendjama, est condamné le 27 juin 2021 pour “atteinte à l'intérêt national” à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 20.000 DZD (environ 125 euros).

