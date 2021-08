Revue de presse: Algérie Network (28/8/21)*

Ils ont massacré tout un peuple pendant 20 ans, ils n'ont jamais donné de civilisation, ils abandonnent ce peuple au chaos et ils sont les plus bons sauveur de la planète ; liberté, Hollywood et Mac Donald, On leur fait une belle image et pas d'horreur pour ne pas être censuré.

*Source: Algerie Network