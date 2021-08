Livre en PDF : La guerre perpétuelle pour une paix éternelle

Par Le Saker Francophone (Août 2021)*

Nous sommes heureux et fiers de publier notre traduction du chef d’oeuvre « Perpetual War for Perpetual Peace », publié en 1952 par Harry Elmer Barnes, et rassemblant les travaux des historiens étasuniens :

Charles Callan Tansill

Percy L. Greaves Jr.

Frederic R. Sanborn

George Morgenstern

William Henry Chamberlain

William N. Neumann

George A. Lunberg

Il s’agit d’un examen critique de la politique étrangère menée par Franklin D. Roosevelt, et de ses conséquences ; ce livre édifiant traite des causes et responsabilités fondamentales de la seconde guerre mondiale.

L’ouvrage intéressera quiconque veut aller outre le récit manichéen du conflit, écrit par les vainqueurs sur la base des propagandes de guerre alliées, figé dans le béton, et qui continue de prévaloir de nos jours.

Mieux que cela, les auteurs expliquent et illustrent la difficulté de pratiquer leur métier d’historien dans une société orwellienne où, déjà à l’époque, s’établissait un récit historique officiel, et où la parole dissidente était muselée ; afin de couvrir les gravissimes abus de pouvoir et velléités bellicistes qui furent (et sont restées depuis) celles de l’exécutif étasunien.

On ne peut lire cet ouvrage sans être frappé par le parallèle entre l’entrée dans la seconde guerre mondiale des États-Unis avec les nombreuses guerres étasuniennes plus récentes que l’on connaît et que l’on dénonce souvent de nos jours, car il s’agit en définitive du même sujet de fond : l’établissement d’un Empire auto-déclaré gendarme du monde, provocateur et pétri d’idéologie globaliste.

Croire à l’histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole.

Simone Weil (philosophe)

Télécharger l’ouvrage complet « la guerre perpétuelle pour une paix perpétuelle« au format PDF.

Cet ouvrage est également disponible au format papier.

