Escalade entre ‘Israël’ et le Hezbollah: Israël doit rester dissuadé (cheikh Qassem)

Naïm Qassem, vice-secrétaire général du Hezbollah

Revue de presse : Al Manar (6 /8/21)*

Dans un première réaction à l’escalade militaire entre le Hezbollah et l’entité sioniste, le vice-secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a assuré que le Hezbollah s’est engagé publiquement à faire face à toute agression israélienne contre le Liban par la riposte convenable.

“L’occupant israélien devrait comprendre que le Liban n’est pas une arène ouverte pour régler ses comptes. Ce n’est pas l’endroit pour qu’il y expérimente ses capacités, et y effectue des entrainements en vue d’un projet qu’il envisage de faire ”, a-t-il répondu aux questions de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, depuis Téhéran où il est en visite pour participer à l’investiture du nouveau président iranien Ebrahim Raïssi.

Et de poursuivre: “ Israël devrait comprendre qu’il doit rester dissuadé, faute de quoi nous sommes prêts à la riposte. Ce que le Hezbollah a réalisé c’est une riposte à une offensive que le monde entier a vu et on ne peut rester impassible. Que cette offensive puisse prendre de l’ampleur, c’est ce que nous allons voir les prochaines heures”.

Selon lui, le Hezbollah n’a pas besoin d’attendre des évènements pour être prêt. “Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nos préparatifs sont constamment mis à jour pour faire face à toute offensive israélienne”.

“Nous ne croyons pas que les choses iront vers l’escalade mais dans tous les cas, le Hezbollah est sur ses gardes et il est prêt à défendre en toute confiance et volonté” le pays, a conclu Cheikh Qassem.

Ce vendredi 6 août, répliquant aux raids aériens israéliens perpétrés la veille, la Résistance islamique a bombardé l’entourage des positions israéliennes dans les hameaux de Chébaa, territoire libanais au sud du Liban occupé par Israël depuis 1967.

*Source : Al Manar