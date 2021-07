Norman Finkelstein : à Gaza, Israël commet un triple crime contre l’humanité

Interview du Professeur Norman Finkelstein par Aaron Maté, le 22/5/21 (revue de presse : Le Cri des Peuples - 9/7/21)*

Pour Norman Finkelstein, poser la question « Israël a-t-il le droit de se défendre face aux roquettes de Gaza ? » revient à demander si un gardien de camp de concentration a le droit de plaider la légitime défense lorsque les prisonniers essayent de se libérer. En somme, Israël a-t-il le droit de perpétuer ses crimes ?

Transcription :

[L’entretien commence par évoquer les manifestations massives en faveur de la Palestine lors de la dernière agression contre Gaza, auxquelles Finkelstein a participé à New York, affirmant qu’il n’avait jamais rien vu de tel. Même la Grande Marche du Retour de 2018, massive, pacifique et réprimée dans le sang, n’avait suscité aucun soutien populaire notable à l’international, souligne-t-il. Selon Finkelstein, cela n’est pas dû au rôle des réseaux sociaux, déjà présents en 2018, mais probablement au mouvement Black Lives Matter, qui a mis au premier plan les questions de race, de domination et de suprémacisme blanc, qui s’appliquent parfaitement à la situation en #ApartheidIsrael.]

Aaron Maté : […] Parmi les atrocités perpétrées par Israël à Gaza durant leur dernière agression, citons tout récemment le pire massacre à ce jour, qui a tué plus de 40 personnes dont 10 enfants en bombardant des maisons sur la rue menant à l’hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, bloquant, ce me semble, les routes pour y accéder. Avant cela, Israël a également bombardé les bureaux de l’AP (Associated Press) et d’Al-Jazeera. En vous basant sur votre étude de l’histoire israélienne, et de la mentalité de ses dirigeants, que pouvez-vous nous dire sur ce qu’ils pensent (réaliser) avec de telles attaques ?

Norman Finkelstein : Puisque vous me posez la question en vous référant à ma connaissance [de l’histoire du conflit israélo-arabe], je vais commencer par un peu de remise en contexte historique. L’Opération Plomb Durci en 2007-2008 a commencé… Son premier acte a été le bombardement par Israël d’une cérémonie de remise de diplômes à des policiers civils palestiniens à Gaza. Ils ont tué 200 à 300 jeunes policiers qui venaient tout juste d’accéder à la fonction. 200 à 300 policiers civils ont été tués en une attaque. Donc si on compare ne serait-ce que les 5 premières minutes de l’Opération Plomb Durci, littéralement, avec ce qui se passe aujourd’hui, ça reste assez « doux » en comparaison (du nombre de victimes). Je ne suis pas du tout en train de justifier ou relativiser ce qui se passe. Je me dois d’être fidèle à la réalité en rapportant les faits, et d’après ce qu’on me dit, je comprends que l’intensité des bombardements actuels est beaucoup plus forte qu’avant.

Aaron Maté : C’est ce que disent beaucoup d’habitants à Gaza.

Norman Finkelstein : L’intensité des frappes, la force des tremblements de terre (qui les suivent) sont plus forts aujourd’hui. Mais concernant le nombre de tués, je dirais qu’en comparaison avec le passé, après une semaine d’agression israélienne, je ne dirais pas que le nombre de morts est sur la même échelle qu’auparavant. Je sais que ce que je vais vous dire va vous paraître étrange, et vous allez vous demander si je suis bien la même personne à qui vous parliez hier, mais je pense que c’est principalement dû à Biden. Je pense que Biden les a mis en garde. Je ne pense pas qu’ils vont frapper les grands immeubles résidentiels. Je ne veux pas dire ça avec certitude, mais le dernier grand immeuble qu’ils ont attaqué, celui qui hébergeait les locaux de l’Associated Press (AP) et d’Al-Jazeera, AP a déposé une plainte très forte auprès du Département d’Etat, et je pense qu’il est probable que cela a affecté Biden.

Aaron Maté : Mais Norman, vous comprenez qu’on ait du mal à avaler ça… Biden n’a absolument rien dit publiquement en réponse à cette attaque d’Israël.

Norman Finkelstein : Je ne pense pas que ce soit sa manière de faire. Je pense qu’il l’a dit en privé. Sinon, je me serais attendu à ce que… Souvenez-vous que le Président Trump était tout simplement un pyromane, qui jetait du kérosène sur tous les feux qu’il apercevait. C’était un lunatique. Ce n’est pas le style de Biden. Et Biden ne veut pas ça. Biden veut être un Président différent. Il veut être le Franklin Delano Roosevelt. Il n’aime pas Netanyahou, il se souvient du Netanyahou durant les années de l’administration Obama, lorsqu’il était vice-Président, et il ne veut pas de ce mal de tête qu’est Israël.

Aaron Maté : Mais il lui donne le feu vert…

Norman Finkelstein : Oui, il lui donne le feu vert, mais… Ecoutez, je suis d’accord avec vous, et peut-être que ça ne vaut même pas la peine qu’on en parle, mais si vous me posez la question, Biden donne le feu vert à Israël dans un cadre précis, dont les paramètres disent « Si vous perpétrez un massacre de civils de grande échelle, qui est le mode opératoire privilégié d’Israël, je ne serai plus avec vous. Je ne vous défendrai pas au Conseil de Sécurité. » Il a déjà du mal à défendre Israël au Conseil de Sécurité, car il y a des membres de l’UNSC comme la Chine qui veulent un cessez-le-feu. Biden a déjà des problèmes, et je ne pense pas qu’il va laisser Israël empirer la situation. C’est ce que je pense, mais ce n’est que de la spéculation.

Maintenant, on peut se demander pourquoi ils ont attaqué ces deux grands immeubles. Si vous vous rappelez de l’opération Bordure Protectrice en 2014, Israël a frappé 4 grands immeubles résidentiels, surtout habités par la classe moyenne de Gaza, et ils les ont totalement détruits instantanément, comme dans un jeu vidéo. Ils n’ont pas fait la même chose cette fois-ci, donnant aux occupants environ deux heures pour évacuer ces immeubles (si ma mémoire est bonne), car ces immeubles sont habités par la classe moyenne palestinienne, et ils espéraient que la classe moyenne palestinienne exercerait plus de pression sur le Hamas pour mettre fin à la guerre. Comme l’a dit un commentateur israélien, à raison à mon avis (j’avais conclu la même chose de mon côté), dans cette dernière attaque, les Israéliens ont fait durant la première semaine (à savoir cibler les grands immeubles) cette fois-ci ce qu’ils ont fait en 2014 durant la dernière semaine. Israël essaie d’accélérer le processus car il ne peut pas réaliser d’invasion terrestre. Les soldats israéliens…

Je ne veux pas me faire passer pour un héros : je n’ai pas un grand courage physique (et c’est difficile de l’admettre devant caméras) ; j’ai un certain degré de courage moral, mais du courage physique, je n’en ai pas. A propos, si ça vous intéresse, Gandhi admirait bien plus le courage physique que le courage moral, oui c’est vrai. Gandhi admirait le courage physique bien plus que le courage moral. Je ne veux pas avoir l’air de rabaisser les Israéliens, mais la réalité est qu’ils ne veulent pas combattre ! Les Israéliens sont occidentalisés. Ils aiment sortir en boîte, ils aiment la plage, ils aiment voyager. Est-ce qu’ils sont prêts à mourir à Gaza ? Non ! On ne peut pas l’emporter, même face à ce minuscule, minuscule, minuscule Gaza, même si on est l’armée la plus puissante du Moyen-Orient, on ne peut pas gagner si on n’est pas prêts à se battre ! Et c’est ce que le Hezbollah a découvert en 2006, et ce que le gouvernement israélien a découvert en 2014, durant l’opération Bordure Protectrice : lorsqu’on en arrive à l’invasion terrestre, et que les victimes israéliennes commencent à augmenter, c’est un véritable problème. Et les 66 (soldats israéliens tués à Gaza en 2014), c’était vraiment beaucoup pour l’armée israélienne !

Vous savez, certaines personnes oublient… Ne disons pas oublient, mais leur imagination ne saisit pas vraiment ce qu’est vraiment Gaza. Si vous me le permettez, Aaron, Gaza a à peine plus que la longueur d’un marathon (42 kilomètres) ; et savez-vous quelle est sa largeur ? On ne peut même pas le croire quand on commence à y réfléchir ! La largeur de Gaza est deux fois la longueur de Central Park.

Aaron Maté : Incroyable.

Norman Finkelstein : Central Park (au cœur de la ville de New York) s’étend de la 59e rue à la 125e rue. Ça fait moins de 5 kilomètres. Gaza fait 8 kilomètres de large. C’est donc la longueur d’un marathon sur la largeur de deux Central Park !

Aaron Maté : Peuplé de deux millions d’habitants.

Norman Finkelstein : Peuplé de deux million d’habitants, dont plus d’un million d’enfants ! Des enfants ! Et les Israéliens ne peuvent pas les vaincre dans une invasion terrestre ! Donc pour revenir à votre question, Israël essaie maintenant de faire ce qu’ils ont fait à la fin de leur attaque contre Gaza en 2014, à savoir cibler les grands immeubles, mais dès le début de l’attaque en cours à Gaza. Et c’est pour ainsi dire… Et cela répond à une certaine logique militaire, à un certain raisonnement.

Je veux avancer un autre point…

Aaron Maté : Rappelons que la raison est de faire pression sur la classe moyenne palestinienne, la classe professionnelle (pour qu’elle force le Hamas à cesser les hostilités).

Norman Finkelstein : Oui, exactement. Le but est que la classe moyenne, la classe professionnelle fassent pression sur le Hamas pour qu’il se rende.

Aaron Maté : Et il s’agit aussi d’éliminer cette classe moyenne et de la reléguer à la pauvreté, car Israël est tellement sadique…

Norman Finkelstein : Ecoutez, à ce stade, il y a une sorte de haine pathologique des Palestiniens (chez Israël). Je parlais à une jeune femme juive hier, qui a étudié à l’Université de Barnard à New York, jumelle de Columbia. Elle était juive, et m’a dit qu’elle avait grandi avec toute la propagande et l’hystérie sur l’Holocauste, et je lui ai demandé…

Aaron Maté : Et lorsque vous parlez de propagande sur l’Holocauste, vous faites référence à ce que vous avez décrit (dans un livre éponyme) comme L’Industrie de l’Holocauste, à savoir l’exploitation de la mémoire de l’Holocauste pour justifier la barbarie israélienne.

Norman Finkelstein : Oui. Elle me disait qu’ils avaient Holocauste le matin, Holocauste à midi, Holocauste le soir, Holocauste durant les camps d’été, Holocauste, Holocauste, Holocauste… Et elle m’a dit qu’il lui avait été très difficile de se libérer de cette mentalité hystérique. Je lui ai demandé ce qui, selon elle, avait changé aujourd’hui, car je l’ai interrogée sur ses relations avec sa famille, et elle m’a dit qu’elle venait d’envoyer un e-mail à son père pour lui montrer les scènes qui se déroulaient actuellement en Israël, avec ces hooligans Juifs Israéliens qui vont partout casser les vitres, détruire les magasins qui sont la propriété d’Arabes, et elle m’a dit que son père ne pouvait s’empêcher de penser à ce que tout cela rappelait (les pogroms nazis contre les Juifs).

Aaron Maté : Vous avez écrit qu’à vos yeux, selon le droit international, le Hamas a tout à fait le droit de tirer ces roquettes, (les Palestiniens) étant sous occupation israélienne depuis des décennies, et Israël n’ayant fait aucun effort pour mettre fin à l’occupation. Au contraire, Israël a enraciné cette occupation, et imposé un siège médiéval à Gaza. J’adhère à ce point de vue, de même que beaucoup de spectateurs j’imagine : le Hamas a le droit de se défendre, de défendre Gaza face à Israël. Mais du point de vue stratégique, avez-vous une idée de ce qu’est la stratégie du Hamas ? Il a choisi d’intervenir face à l’assaut israélien à Jérusalem, durant le vol de maisons palestiniennes à Sheikh Jarrah. Le Hamas est intervenu en tirant ces roquettes en réponse à cela, en formulant des exigences (pour que les violations à Jérusalem cessent). Mais il savait sûrement que cela mènerait Israël à invoquer son prétendu droit à la légitime défense et à punir Gaza, et en particulier les civils à Gaza. Avez-vous une idée de ce qu’était la stratégie du Hamas en faisant tout ça ?

Norman Finkelstein : Aaron, si vous me le permettez, je ne suis pas tout à fait d’accord sur le fait que tous les spectateurs soient d’accord avec mon point de vue.

Aaron Maté : J’ai dit la majorité. Je pense que la plupart de nos spectateurs sont d’accord avec vous.

Norman Finkelstein : Je ne pense pas que ce soit le cas. Je sais que le Sénateur Bernie Sanders n’est pas d’accord avec moi. Je sais qu’Omar Shaker, l’auteur principal de l’excellent rapport d’Human Rights Watch sur l’Apartheid israélien n’est pas d’accord avec moi. Je sais qu’Hagai El-Ad (directeur de B’tselem) n’est pas d’accord avec moi. C’est pourquoi je souhaite d’abord, avant de répondre à votre question, présenter mon raisonnement.