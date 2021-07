La souveraineté idéologique dans un monde multipolaire

par Alexandre Douguine (revue de presse : Réseau international – 28/7/21)*

Un modèle multipolaire est clairement en train d’émerger – presque de prendre forme – dans le monde d’aujourd’hui. Il a remplacé l’unipolarité qui a émergé après l’effondrement du Pacte de Varsovie et surtout de l’URSS. Le monde unipolaire, quant à lui, a remplacé un monde bipolaire dans lequel le camp soviétique était géopolitiquement et idéologiquement opposé à l’Occident capitaliste. Ces transitions entre différents types d’ordre mondial ne se sont pas produites du jour au lendemain. Certains aspects ont changé, tandis que d’autres sont restés les mêmes par inertie.

La nature idéologique de tous les acteurs ou pôles mondiaux a été façonnée par les changements survenus dans l’image globale de la planète.

Une analyse plus approfondie de ces transformations idéologiques – passées, présentes et futures – est essentielle pour la planification stratégique.

Bien que les autorités russes aient la fâcheuse tradition de ne s’attaquer aux problèmes que lorsqu’ils se présentent et de n’accorder la priorité qu’aux réponses à donner aux défis immédiats (comme on dit aujourd’hui : « agir dans l’instant »), nul n’est à l’abri des changements idéologiques mondiaux. De même que l’ignorance de la loi ne dispense pas de la responsabilité, le refus de comprendre les fondements idéologiques de l’ordre mondial et de ses changements ne dispense pas les autorités politiques régaliennes – et la Russie dans son ensemble – de connaitre l’action des lois profondes, inhérentes à la sphère de l’idéologie. Toute tentative de remplacer l’idéologie par un pur pragmatisme ne peut avoir qu’un effet – relatif et toujours réversible – à court terme.

Dans un monde bipolaire, par conséquent, il y avait deux idéologies mondiales :

– Le libéralisme (la démocratie bourgeoise) a structuré le camp capitaliste, l’Occident mondial(iste) ;

– Le communisme était l’idée d’un Est socialiste alternatif.

Il existait un lien inextricable entre, d’une part, les pôles géopolitiques Est-Ouest et le zonage militaro-stratégique correspondant dans le monde (sur terre, sur mer, dans les airs, et enfin dans l’espace) et, d’autre part, les idéologies. Ce lien a tout influencé, y compris les inventions techniques, l’économie, la culture, l’éducation, la science, etc. L’idéologie a capturé non seulement la conscience mais aussi les choses elles-mêmes. Il y a longtemps qu’elle est passée du stade de la polémique sur les problèmes mondiaux à celui de la compétition au niveau des choses, des produits, des goûts, etc. Mais l’idéologie a néanmoins tout prédéterminé – jusque dans les moindres détails.

Pour l’avenir, il convient de préciser que la Chine n’était pas un pôle à part entière dans le monde bipolaire. Au départ, le maoïsme faisait partie du camp de l’Est. Et après la mort de Staline, une période de refroidissement a commencé entre l’URSS, ainsi que ses satellites, et la Chine, mais ces réticences demeuraient strictement à l’intérieur du bloc communiste. Ce n’est qu’avec Deng Xiaoping que la Chine a finalement commencé à suivre une ligne géopolitique indépendante, lorsque Pékin est entré dans une ère de réforme et que l’URSS a entamé, elle, un processus de dégradation massive. La Chine n’a pas joué un rôle global – et encore moins décisif ! – La Chine ne jouait pas de rôle à cette époque.

Il est important de noter que ce n’était pas seulement le cas en URSS et dans les pays socialistes. C’était exactement la même chose à l’Ouest. Le libéralisme y était l’idéologie dominante. En même temps, l’approche bourgeoise, flexible, ne cherchait pas seulement à supprimer et à exclure son contraire, mais à le transformer. Ainsi, à côté des partis marginaux, principalement communistes et pro-soviétiques, il y avait la gauche « apprivoisée » – les sociaux-démocrates, qui acceptaient les principes de base du capitalisme mais espéraient les corriger à l’avenir par des réformes graduelles dans une veine socialiste. En Europe, la gauche était plus forte. Aux États-Unis – la citadelle de l’Occident – les forces de gauche ont subi de fortes pressions idéologiques et administratives de la part du gouvernement. Pour des raisons idéologiques.

Lorsque le Pacte de Varsovie a été dissous et que l’URSS s’est effondrée, un modèle unipolaire (américano-centré) a émergé. Au niveau géopolitique, il correspondait à la seule domination de l’Occident, à l’obtention d’une supériorité incontestée et d’un leadership total sur tous les adversaires potentiels (en premier lieu sur les vestiges du bloc de l’Est représenté par la Russie dans les années 1990). Cela se reflète dans les documents stratégiques les plus importants émis par les États-Unis dans les années 1990 : la doctrine militaire de la « domination à spectre complet » et la prévention de toute apparition potentielle, en Eurasie, d’une entité géopolitique capable de limiter de quelque manière que ce soit l’intégralité du contrôle planétaire américain. C’est ce qu’on a appelé le « moment unipolaire » (Ch. Krauthammer).

La domination idéologique correspondait à l’unipolarité géopolitique

Dans les années 30, le communiste italien Antonio Gramsci a proposé d’utiliser le terme « hégémonie » principalement comme une expansion mondiale de l’idéologie capitaliste. Après la chute de l’URSS, il est devenu évident que l’hégémonie militaire, économique et technologique de l’Occident s’accompagnait d’une autre forme d’hégémonie – idéologique – à savoir la diffusion planétaire et totale du libéralisme. Ainsi, une seule idéologie – l’idéologie libérale – a commencé à dominer presque partout dans le monde. Elle était construite sur des principes de base, que l’hégémonie considérait et imposait comme des normes universelles :

individualisme, atomisation sociale,

l’économie de marché,

l’unification du système financier mondial,

démocratie parlementaire, système multipartite,

la société civile,

l’évolution technologique, et surtout la « numérisation »,

la mondialisation.

À tout cela s’ajoute le transfert de plus en plus de pouvoirs des États nationaux vers des organismes supranationaux tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Union européenne, la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Tribunal de La Haye.

Cette idéologie est devenue dans le monde unipolaire non seulement une idéologie occidentale, mais la seule en vigueur. La Chine l’a adoptée en termes d’économie et de mondialisation. La Russie de l’ère Eltsine l’a adoptée dans son intégralité.

Et là encore, comme dans le monde bipolaire, le champ de l’idéologie ne se limitait pas aux hautes sphères de la politique, il imprégnait tout – éducation, culture, technologie. Les objets et les dispositifs techniques mêmes du monde unipolaire étaient une sorte de « preuve » du triomphe idéologique du libéralisme. Les concepts mêmes de « modernisation », de « progrès » sont devenus synonymes de « libéralisation » et de « démocratisation ». Par conséquent, l’Occident, renforçant son pouvoir idéologique, a renforcé son contrôle politique et militaro-stratégique direct.

La Russie d’Eltsine était une illustration classique de cette unipolarité : impuissance en politique internationale, adhésion aveugle aux manipulateurs occidentaux dans l’économie, dé-souverainisation et tentative des élites compradores de s’intégrer au capitalisme mondial à tout prix. La Fédération de Russie a été créée sur les décombres de l’URSS dans le cadre du monde unipolaire, en ne jurant plus que sur les principes fondamentaux du libéralisme dans la Constitution de 1993. Dans un monde unipolaire, le libéralisme a encore progressé dans son individualisme et sa technocratie. Une nouvelle phase s’est ouverte lorsque la politique du gendérisme, la théorie raciale critique et l’horizon du futur proche – la transition de l’écologie profonde au posthumanisme, l’ère des robots, des cyborgs, des mutants et de l’intelligence artificielle – sont passés au premier plan de l’idéologie. Les ambassades américaines ou les bases militaires de l’OTAN dans le monde sont devenues des représentations idéologiques du mouvement LGBT mondial. Les LGBT ne sont rien d’autre qu’une nouvelle édition du libéralisme avancé.

Mais la « fin de l’histoire », c’est-à-dire le triomphe du libéralisme mondial tel que l’espéraient les mondialistes (par exemple Fukuyama), n’a pas eu lieu.

L’hégémonisme (unipolaire) a commencé à vaciller. En Russie, Poutine est arrivé au pouvoir et, d’une main de fer, a entrepris de restaurer la souveraineté, sans tenir compte de l’agression idéologique des agents hégémoniques externes et internes (en principe, les deux font partie d’un même ensemble – la structure globale du libéralisme mondial). La Chine a émergé en tant que leader mondial, tout en maintenant la seule autorité du parti communiste et en préservant soigneusement la société chinoise des aspects les plus destructeurs du mondialisme – l’hyperindividualisme, le gendérisme, etc.

C’est ainsi que le prochain modèle d’ordre mondial multipolaire a commencé à prendre forme.

Et c’est là que la question de l’idéologie devient extrêmement aiguë. Aujourd’hui – conformément à l’inertie du monde unipolaire (qui hérite à son tour de l’idéologie d’un des pôles de l’Occident capitaliste bipolaire) – le libéralisme mondial conserve, sous une forme ou une autre, la fonction d’un système de pensée opérationnel. Jusqu’à présent, aucun des pôles complets émergents – c’est-à-dire ni la Chine ni la Russie – n’a remis en question le libéralisme en général, bien que la Chine rejette nettement la démocratie parlementaire, l’interprétation occidentale des droits de l’homme, la politique de genre et l’individualisme culturel.

La Russie, en revanche, insiste avant tout sur la souveraineté géopolitique, place le droit national au-dessus du droit international et est de plus en plus encline à un conservatisme (encore vague et non articulé). Cela dit, la Russie et la Chine (surtout en agissant ensemble) sont capables de garantir leur souveraineté en pratique au niveau stratégique et géopolitique. Il ne reste plus qu’une chose à faire : passer enfin à une véritable multipolarité idéologique, et opposer l’idée libérale à l’idée russe et à l’idée chinoise (ndt : et, en Europe, à l’idée impériale katékhonique de notre Empereur Charles, alliant, impérialité romaine, hispanité, germanité et magyarité).

Il convient de noter que certains pays et mouvements islamiques – en premier lieu l’Iran, mais aussi le Pakistan et même certaines organisations radicales comme les Taliban (interdits en Russie) – sont allés beaucoup plus loin dans leur opposition idéologique à l’Occident. La Turquie, l’Égypte et même en partie les pays du Golfe vont également dans le sens de la souveraineté. Mais jusqu’à présent, aucun pays du monde islamique n’est un pôle à part entière. C’est-à-dire que dans leur cas, l’opposition idéologique à l’hégémonie est en avance sur l’opposition géopolitique. L’idée chinoise n’est pas difficile à corriger. Elle est exprimée:

– Tout d’abord, dans la version chinoise, il y a le communisme et le monopole complet du pouvoir par le PCC (et le PCC est précisément une force idéologique) ;

– Deuxièmement, il y a l’idéologie confucéenne que les autorités chinoises adoptent de plus en plus ouvertement (notamment sous Xi Jinping) ;

– Troisièmement, il y a la solidarité profonde et organique de la société chinoise.

L’identité chinoise est très forte et flexible à la fois, faisant de tout Chinois, où qu’il vive et quel que soit le pays dont il est citoyen, un porteur naturel de la tradition, de la civilisation et des structures idéologico-mentales chinoises.

En Russie, la situation est bien pire. Les attitudes, valeurs et directives libérales continuent de prévaloir dans la société en raison de l’inertie des années 1990. Cela vaut pour l’économie capitaliste, la démocratie parlementaire, la structure de l’éducation, de l’information et de la culture. L’objectif est la modernisation et la « numérisation ». Pratiquement toutes les évaluations de l’efficience, de l’efficacité et des objectifs mêmes de toute transformation sont directement copiées de l’Occident. Ce n’est qu’en ce qui concerne la limitation du gendérisme et de l’ultra-individualisme qu’il y a quelques différences. L’Occident libéral lui-même les hypertrophie et les gonfle délibérément. Mais, cette stratégie est articulée afin d’attaquer la Russie de plus en plus intensément. C’est une guerre idéologique. Dans le cas de la Russie, il s’agit d’une lutte du libéralisme contre « l’illibéralisme ».

En Russie, tout est tenu personnellement par Poutine. S’il relâche son emprise ou, ce qu’à Dieu ne plaise, s’il nomme une personnalité faible et peu claire pour lui succéder, tout retombera instantanément dans le marasme des années 90. La Russie en est sortie, grâce à Poutine, mais en raison de l’absence d’une idéologie russe indépendante et d’une contre-hégémonie à part entière, le résultat ne peut être considéré comme irréversible.

La Russie d’aujourd’hui est un pôle militaro-stratégique et politique, mais ce n’est pas un pôle idéologique

Et c’est là que les problèmes commencent. Un retour inertiel à l’idéologie soviétique n’est pas possible. La justice sociale et la grandeur impériale (surtout à l’époque de Staline) ne sont pas simplement des valeurs et des points de référence soviétiques, mais historiquement russes.

La Russie a besoin d’une nouvelle forme d’antilibéralisme, d’une idéologie civilisationnelle à part entière qui fera d’elle, de manière irréversible et définitive, un véritable pôle et sujet dans le nouvel ordre mondial. C’est exactement le défi numéro un pour la Russie. La stratégie, et pas seulement la tactique, détermine à la fois l’avenir et le transfert du pouvoir, ainsi que les réformes nécessaires, attendues depuis longtemps, du pouvoir, de l’administration, de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la sphère sociale. Aucune réforme patriotique et souveraine n’est possible sans une idéologie à part entière dans un monde multipolaire. Mais cette voie n’est en aucun cas compatible avec le libéralisme – ni dans les conditions préalables, ni dans les derniers défis post-humanistes et LGBT.

Pour qu’il y ait une Russie toujours forte dans l’avenir, il ne doit plus y avoir de libéralisme en Russie.

C’est ici que se trouve la clé de ce dont nous avons parlé dans les publications précédentes de Nezigar : la transition vers le troisième pôle de l’idéologie russe ! – l’avenir idéologique : du libéralisme pro-occidental des années 1990 (le passé) aux compromis et à la stérilité idéologique (à la limite du cynisme) du présent. Nous poursuivrons ce thème dans les prochains documents de cette série.

(Wikipedia) Alexandre Guelievitch Douguine, né à Moscou le 7 janvier 1962, est un théoricien politique russe.

Douguine est un intellectuel nationaliste, « vieux-croyant » de la mouvance reconnaissant l'autorité du patriarche de Moscou (edinovertsy). Il est devenu un des intellectuels les plus influents de la « nouvelle Russie » avec sa théorie de l'eurasisme.

