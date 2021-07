Canada : En Irak, « nos soldats entraînent des criminels de guerre »

Par Normand Lester (revue de presse : Le Journal de Montréal – extrait – 30/6/21)*

…(…)… Les responsables militaires américains en Irak sont de plus en plus préoccupés par les attaques de drones qui volent trop bas pour être détectés par des systèmes défensifs et qui sont donc imparables. La Maison-Blanche a annoncé la formation d’un groupe de travail avec Israël pour contrer la menace posée par les drones iraniens.

Biden a engagé des pourparlers avec l’Irak en vue de réduire, mais de maintenir la présence militaire américaine dans le pays, qui est actuellement d’environ 2500 soldats. Des soldats de l’OTAN y sont également déployés. Les milices liées à l’Iran ont qualifié ces pourparlers de « totalement et complètement inacceptables » et ont promis d’accroître la pression sur les forces de la coalition.

Nos soldats entraînent des criminels de guerre

N’oublions pas que nous sommes aussi empêtrés dans le bourbier irakien : Ottawa vient de prolonger notre participation jusqu’au 31 mars 2022. Cinq cents militaires canadiens sont affectés à l’« Opération Impact » qui a coûté plus d’un milliard de dollars aux contribuables canadiens depuis sa création en 2014.

The Ottawa Citizen a récemment révélé que des militaires irakiens formés par des soldats canadiens étaient des criminels de guerre qui aimaient montrer à leurs formateurs des vidéos de leurs atrocités, notamment l’exécution de prisonniers et le viol d’une femme à mort. Selon The Citizen, le commandement canadien leur a simplement dit de poursuivre l’entraînement et d’éviter de regarder les vidéos.

*Source (texte intégral) : Le Journal de Montréal