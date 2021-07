Bras de fer entre les Etats-Unis et l’Iran….

Par Can Acun (revue de presse : TRT en français – 10/7/21)*

Les relations américano-iraniennes, qui devaient évoluer dans un cadre plus positif avec l'arrivée au pouvoir de Biden après les élections aux Etats-Unis, ont commencé à se transformer en conflits, notamment sur la ligne Irak-Syrie, avec l'échec des négociations nucléaires. Alors que l'Iran cible des bases militaires américaines par le biais de ses mandataires, les États-Unis bombardent des forces directement affiliées à l'Iran. La spirale conflictuelle de faible intensité entre les deux pays risque de s'intensifier en engloutissant la Syrie.

Alors que la politique américaine envers l'Iran s'est progressivement durcie pendant l'ère Trump, elle s'est finalement transformée en ce qui est exprimé comme une « pression maximale » contre l'Iran. Alors que les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire et ont lancé des sanctions économiques et des embargos contre l'Iran, ce pays n'a en aucun cas été autorisé à exporter du pétrole. Là encore, alors que les éléments contre l'Iran sur la ligne Irak-Syrie-Yémen étaient soutenus, la pression sur l'Iran s'est progressivement accrue avec la coalition formée avec Israël et les pays du Golfe. Avec le meurtre du commandant de la Force Al-Qods Qassem Soleimani et les représailles militaires de l'Iran, les deux pays sont arrivés au bord d'une guerre directe.

Cependant, avec l'élection de Biden à la présidence des États-Unis, cette coalition anti-iranienne s'est désintégrée et la politique américaine à l'égard de l'Iran a eu tendance à s'assouplir. Biden a repris les pourparlers nucléaires avec l'Iran, et une atmosphère relativement positive a été formée entre les deux États. Le retrait par les États-Unis de leur soutien à la guerre au Yémen a également renforcé cette situation.

Toutefois, avec l'attitude intransigeante des parties et le blocage des négociations nucléaires, la tension entre les deux pays a commencé à hausser. On peut dire que les activités de lobbying d'Israël et du Golfe aux yeux des USA ont également eu un effet sur cette attitude. Finalement, alors que les parties étaient engagées dans une grande lutte pour le pouvoir, en particulier en Irak, des éléments de la milice chiite (Hashd al-Shaabi) agissant sous l'influence de l'Iran ont commencé à cibler les bases et les convois logistiques américains. Des endroits tels que la base aérienne d'Erbil et la base militaire d'Ayn al-Assad, où sont stationnés les États-Unis, ont souvent été la cible de missiles et de drones chargés de bombes. La puissance militaire américaine dans la région cherche à répondre aux milices chiites par des bombardements aériens. Ce conflit de faible intensité entre les deux pays et leurs mandataires s'est également propagé comme attendu à la Syrie. Des milices iraniennes ont attaqué la base américaine dans la zone du puits de pétrole d'El Omar, à l'est de Deir Ezzor, avec un drone. D'autre part, les États-Unis ont bombardé le quartier général des milices chiites dans la région d'Elbu Kemal.

La vraie question est maintenant de savoir si les parties préféreront mutuellement intensifier ces conflits. Alors que les deux parties prennent des mesures pour renforcer leur main dans les négociations nucléaires, elles n'hésitent pas à déployer leurs forces militaires sur le terrain. Et ce sont des pays comme l'Irak et la Syrie qui en paient le prix. Une période de retrait militaire progressif des États-Unis du Moyen-Orient peut être considérée comme encourageante pour l'Iran. Cependant, le rôle d'équilibriste d'Israël et des pays du Golfe ne doit pas être oublié.

Can Acun est chercheur à la Fondation des études politiques, économiques et sociales (SETA), un think tank proche de l'AKP.

