Médias libyens: la milice de Haftar déclare la frontière avec l'Algérie zone militaire fermée

Revue de presse : Agence Anadolu (20/6/21)*

Les médias libyens ont rapporté que la milice du général à la retraite Khalifa Haftar a déclaré, samedi, la frontière avec l'Algérie "zone militaire fermée".

Cette annonce intervient à l'issue du lancement jeudi par la milice de Haftar d'une opération militaire dans le sud de la Libye, pour traquer selon ses dires les "terroristes takfiristes".

La chaîne "Libya Al-Hadath" a rapporté, samedi, que la milice de Haftar a déclaré la frontière avec l'Algérie "zone militaire fermée" dans laquelle les déplacements sont interdits.

La chaîne (partisane de la milice de Haftar) a publié des images montrant le déploiement d'un grand nombre de véhicules et de pick-ups armés de mitrailleuses de la "128e brigade", relevant de la milice de Haftar, mobilisée à la frontière libyo-algérienne, sans donner de plus amples détails.

Le site électronique "Eanlibya" a rapporté que des hommes armés de la milice de Haftar ont pris le contrôle d'un poste frontalier avec l'Algérie.

Jusqu'à 16h00 GMT, aucun commentaire officiel n'a été émis à ce sujet par la milice de Haftar, ni par le Conseil présidentiel libyen qui assure le commandement suprême de l'armée.

En mai 2014, les autorités algériennes ont fermé les postes frontaliers terrestres avec la Libye pour barrer le chemin à toute incursion des groupes terroristes armés.

Bien que la milice de Haftar ait salué l'élection de l'autorité intérimaire, le général Khalifa Haftar continue d'opérer indépendamment du gouvernement légitime et dirige une milice armée, en s’autoproclamant "commandant en chef de l'armée libyenne", faisant peu de cas du commandant suprême de l'armée et président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi.

Le mois dernier, le Conseil présidentiel avait mis en garde contre des "actions militaires unilatérales" qui "risquent de raviver le conflit et entraver le processus politique" dans le pays, sur fond de l'organisation d'une parade militaire par la milice de Haftar dans la ville de Benghazi (est).

Selon les observateurs, les récentes mobilisations de Haftar dans le sud de la Libye et à Benghazi sont un pas en avant pour mobiliser les troupes et se mettre sur le devant de la scène après la défaite de ses milices à Tripoli et une tentative pour contrôler le sud du pays.

Les démarches de Haftar interviennent également, à quelques jours de la Conférence de "Berlin II" sur la Libye, prévue le 23 juin, qui discutera des prochaines étapes nécessaires pour parvenir à une stabilité durable dans le pays, établir un cessez-le-feu et préparer les élections générales prévues pour la fin de l'année courante.

La Libye a enduré pendant des années un conflit armé. Avec le soutien de pays arabes et occidentaux, la milice du général à la retraite, Khalifa Haftar, composée de mercenaires et de combattants étrangers, disputait à l’ancien gouvernement libyen, internationalement reconnu, la légitimité et l’autorité sur le pays.

Une sortie de crise se profile en Libye depuis que le gouvernement d’unité nationale et le nouveau Conseil Présidentiel ont pris leurs fonctions le 16 mars 2021, pour conduire le pays aux élections législatives et présidentielle prévues le 24 décembre prochain.

* Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

*Source : Anadolu