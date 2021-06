Les Etats-Unis lèveront un millier de sanctions sur l'Iran et en maintiendront 500 autres (médias)

Par Laura (revue de presse : french.china.org.cn – 10/6/21)*

Les cinq derniers cycles de pourparlers à Vienne visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 ont abouti à un accord prévoyant la suppression d'un millier de sanctions américaines sur l'Iran, tandis que près de 500 autres sont toujours contestées, ont rapporté des sources parlementaires citées par l'agence de presse semi-officielle Tasnim mercredi.

Ces chiffres ont été présentés par le chef de l'équipe de négociation iranienne, Abbas Araqchi, lors d'une réunion dans l'après-midi avec la commission des affaires étrangères du Parlement iranien, a fait savoir Ebrahim Azizi, membre de la commission.

Le prochain cycle de négociations entre les délégations de l'Iran et du groupe P4+1, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie plus l'Allemagne, doit débuter plus tard dans la semaine.

Selon M. Azizi, M. Araqchi a précisé que les délégations n'avaient pas encore défini un processus de vérification par l'Iran de la levée de ces sanctions.

Mardi, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré que "des centaines de sanctions" sur l'Iran resteraient en vigueur même si Washington rentre à nouveau dans l'accord sur le nucléaire de 2015 et même si Téhéran revient à un plein respect de cet accord, dont le nom officiel est Plan d'action global conjoint (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA).

La semaine dernière, le 3 juin, M. Araqchi, qui est également vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a exprimé son espoir que le prochain cycle de pourparlers à Vienne soit concluant et aboutisse à un accord final.

