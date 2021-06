Israël démolit un village palestinien pour la cent quatre-vingt huitième fois

Revue de presse : France-Palestine Solidarité (2/6/21)*

Les forces d’occupation israéliennes ont démoli mardi premier juin 2021 le village palestinien bédouin d'al-Araqeeb, dans le Néguev, pour la 188ème, rapporte Arab48.

Cette démolition marque également la septième fois que le village a été rasé depuis le début de l’année 2021, et la treizième fois depuis l’épidémie de coronavirus.

Le village a été rasé pour la première fois au mois de juillet 2010 et, chaque fois que les habitants d'al-Araqeeb reconstruisent leurs tentes et leurs petites maisons, les forces d’occupation reviennent pour les raser, parfois plusieurs fois par mois.

Situé dans le désert du Néguev, le village est l’un des cinquante et un villages arabes non reconnus de la région et il est constamment visé par des démolitions en prévision des projets de judaïsation du Néguev par la construction de maisons pour de nouvelles communautés juives. Les bulldozers israéliens, que les bédouins doivent payer, ont tout démoli, des arbres aux réservoirs d’eau, mais les résidents bédouins ont essayé de reconstruire à chaque fois.

Les bédouins du Néguev doivent se conformer aux mêmes lois que les citoyens israéliens juifs. Ils paient des impôts mais ils ne bénéficient pas des mêmes droits et services que les juifs d’Israël. L’état a refusé à plusieurs reprises de raccorder les villes au réseau national, à l’approvisionnement en eau et à d’autres équipements vitaux.

*Source : france-palestine.org

Version originale : Middle East Monitor