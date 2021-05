Peut-on espérer la Paix au Proche-Orient ?

Proche et Moyen-Orient

Par Dominique Delawarde*

Bonsoir à tous,

Aujourd’hui deux courtes vidéos et une plus longue, vont vous éclairer sur le conflit israélo-palestinien à l’heure où les représentants français jouent, à l’ONU, leur jeu de rôle avec leur partenaire américain en présentant une résolution tout en sachant que les USA y opposeront leur véto. Au moins, la France et son président sauveront-t-ils hypocritement les apparences vis à vis des palestiniens.

La première vidéo (4’) est celle de l’intervention de Jean Paul Lecocq, député de Seine maritime, lors de l’audition du général israélien Ronen Manelis, porte-parole de Tsahal, par la commission des affaires étrangères de l’assemblée nationale le 3 juillet 2018. Ses propos sonnent justes et restent d’une brûlante actualité:

https://m.facebook.com/MouRezak/videos/3363620633737358/

La seconde vidéo (4’) est celle de l’interview de colons israéliens. Elle est tirée d’une émission d’Arte. Elle permet au téléspectateur de réaliser ce qu’est le «suprémacisme juif» en Palestine. A entendre ces colons, on se croirait revenu au 19 ème siècle dans l’épisode du génocide des indiens d’Amérique, lors de la conquête de l’Ouest. De plus, ces colons assument et ne sont même pas gênés de tenir les propos délirants qu’ils tiennent.

https://www.youtube.com/watch?v=Q68PzFtrnGw

A entendre de tels propos, chacun peut comprendre que la paix au Proche Orient n’est pas pour demain et que, tôt ou tard, une telle attitude se paiera au prix fort pour l’état hébreu, pour ceux qui le gouvernent et pour les pays qui le soutiennent contre vents et marées.

Pour ceux qui voudraient comprendre vraiment ce conflit israélo-palestinien qui n’en finit pas, il peuvent visionner sur le net le meilleur documentaire français que je connaisse sur la question. Son titre:

Israël-Palestine: comprendre par l’histoire (1880-1991).

Ce documentaire a été diffusé en 1991 sur Antenne 2, à une heure de faible écoute, en toute fin de soirée. Déjà à l’époque, il n’était pas possible de critiquer Israël, si peu que ce soit, à une heure de grande écoute. Le lobby pro-Israël et les sayanims en place dans l’audiovisuel veillaient au grain. Peu de citoyens français ont donc eu l’occasion de le voir.

Ce documentaire est long (1h55), mais très intéressant et facile à suivre sur votre écran de télévision en y branchant votre ordinateur. Il traite tous les aspects du sujet. Il remplacera utilement une émission du soir et vous ne le regretterez pas, car vous comprendrez tout. Le lien qui vous est donné ci après est compliqué à retrouver sur le net. Pour des raisons évidentes, il est mal référencé. Les moteurs de recherche préfèrent orienter l’internaute vers une pléthore de vidéos pro-Israël. On comprend aisément pourquoi …

Bonne soirée à tous devant ce très bon documentaire de 1991 qui est toujours d’une brûlante actualité.

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8qVJUDrhk

*Dominique Delawarde, général (2s), ancien chef du bureau Situation-Renseignement-Guerre Électronique de l’Etat-major Interarmées de Planification Opérationnelle.

Par Dominique Delawarde, sur "France-Irak Actualité": Cliquer ici