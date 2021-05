Pékin-Washington : haute tension en mer de Chine

Par Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE (revue de presse : RT - 26/5/21)*

Dans ce nouvel épisode de La Source, Alain Juillet se penche sur l'affrontement croissant entre Pékin et Washington en mer de Chine. Au cœur de la rivalité maritime entre les deux géants du monde se trouve Taïwan, île alliée des États-Unis mais considérée par la Chine comme l'un de ses territoires : «Les Américains, voulant protéger leur allié taïwanais, réclament la libre-circulation de leur marine militaire tandis que les Chinois mettent en place une stratégie maritime globale qui s'appuie sur une marine puissante et la revendication d'un espace maritime permettant de se protéger». L'ancien haut responsable revient notamment sur les derniers incidents entre la Chine et plusieurs nations dans ce vaste territoire maritime et explique comment ceux-ci s'inscrivent «dans une volonté chinoise de remise en cause du droit international de la mer». Décryptant les objectifs américains et chinois, Alain Juillet dresse un constat sans appel sur la situation : «Quand une puissance dominante constate qu'elle est en train de se faire remonter ou pire dépasser par une puissance émergente, la tentation normale est de la détruire au plan politique ou militaire avant qu'elle n'arrive à ses fins»

Ancien directeur du renseignement à la DGSE de 2002 à 2003, Alain Juillet a ensuite occupé, jusqu'en 2009, les fonctions de Haut responsable à l'intelligence économique, rattaché au Premier Ministre. Il est également Président de l'Académie d'Intelligence Economique.

