« Comment les USA et Israël ont-ils éliminé Soleimani ? », selon un site sioniste

Revue de presse : Jforum (11/5/21)*

Trois équipes d’opérateurs de la Delta Force ont regardé à travers leurs lunettes depuis des endroits cachés à l’aéroport international de Bagdad en janvier dernier, en attendant leur cible : Qassem Soleimani, le plus puissant commandant militaire d’Iran. Déguisés en ouvriers d’entretien, les opérateurs s’étaient mis en position secrète dans d’anciens bâtiments ou des véhicules au bord de la route.

C’était une nuit fraîche et nuageuse et le côté sud-est de l’aéroport avait été fermé par un court préavis pour un exercice d’entraînement militaire – du moins c’est ce que le gouvernement irakien a appris. Les trois équipes de tireurs d’élite se sont positionnées entre 600 et 900 mètres de la « zone de destruction », la route d’accès depuis l’aérodrome, se préparant à trianguler leur cible à la sortie de l’aéroport. L’un des tireurs d’élite avait une lunette d’observation avec une caméra attachée qui était retransmise en direct à l’ambassade des États-Unis à Bagdad, où le commandant de la Delta Ground Force était basé avec du personnel de soutien.

L’habileté au tir à longue distance implique de vérifier une variété de paramètres environnementaux, y compris le vent, mais les équipes de Delta ne se sont pas appuyées sur des conjectures. Un membre du Groupe de contre-terrorisme (CTG), une unité d’élite kurde du nord de l’Irak ayant des liens profonds avec les opérations spéciales américaines, les a aidés depuis le bas de la plage.

Le vol de Damas, en Syrie, a finalement atterri après minuit le 3 janvier 2020, plusieurs heures de retard. Trois drones américains ont tourné au-dessus. Alors que l’avion quittait la piste, vers la partie fermée de l’aérodrome, l’un des agents kurdes déguisés en personnel au sol a guidé l’avion jusqu’à l’arrêt sur le tarmac. Lorsque la cible est descendue de l’avion, des opérateurs kurdes du CTG se faisant passer pour des bagagistes étaient également présents pour l’identifier avec certitude. Soleimani venait d’arriver à Bagdad International. Le général iranien et son entourage ont embarqué dans deux véhicules et se sont dirigés vers la zone de mise à mort, où les tireurs d’élite de la Delta Force attendaient. Les deux véhicules, l’un contenant Soleimani, se sont dirigés dans la rue pour quitter l’aéroport. Les trois équipes de tireurs d’élite de la Delta Force étaient prêtes, les sécurités tournaient sur leurs armes d’épaule, les doigts reposant doucement sur leurs gâchettes. Au-dessus d’eux, les trois drones ont plané dans le ciel en pleine nuit, deux d’entre eux armés de missiles à haute charge.

Dans les six heures qui ont précédé l’embarquement de Soleimani à Damas, le général iranien a changé de téléphone portable à trois reprises, selon un responsable militaire américain. À Tel-Aviv, les agents de liaison du Commandement des opérations spéciales conjoint des États-Unis ont travaillé avec leurs homologues israéliens pour aider à suivre les modèles de téléphone portable de Soleimani. Les Israéliens, qui avaient accès aux numéros de Soleimani, les ont transmis aux Américains, qui ont retracé Soleimani et son téléphone actuel jusqu’à Bagdad. (L’ambassade d’Israël à Washington, DC, n’a pas répondu à une demande de commentaire.). Israël a partagé les téléphones portables du général iranien Soleimani avec les services de renseignement américains avant l’attaque d’un drone dans les heures qui ont précédé le lancement de missiles Hellfire par des drones américains sur le général iranien..

La révélation jette un nouvel éclairage sur le rôle qu’Israël a joué dans le meurtre de Soleimani, qui, selon le département d’État, était responsable de centaines de morts de troupes américaines en tant que chef de la Force d’élite Qods des Gardiens de la révolution.

Des membres de l’unité secrète de l’armée connue sous le nom de Task Force Orange étaient également sur le terrain à Bagdad cette nuit-là, a déclaré le responsable militaire, fournissant des « rotateurs à bouton » – des experts en renseignement électromagnétique à courte portée – pour aider à se concentrer sur l’électronique de Soleimani pour la partie tactique de l’opération.

Alors que les deux véhicules se déplaçaient dans la zone de destruction, les opérateurs de drones ont tiré sur le cortège. Deux missiles Hellfire se sont écrasés sur le véhicule de Soleimani, l’effaçant dans la rue. Le conducteur du deuxième véhicule a appuyé sur l’accélérateur pour s’échapper. Le conducteur a parcouru environ 100 mètres avant de claquer sur les freins lorsqu’un tireur d’élite Delta Force s’est engagé, tirant sur le véhicule. Juste au moment où le véhicule s’arrêtait, un troisième missile Hellfire a frappé, le faisant exploser.

Cela fait maintenant plus d’un an depuis le meurtre de Soleimani le 3 janvier, qui était largement considéré comme le deuxième derrière l’ayatollah Ali Khamenei lui-même dans la hiérarchie gouvernementale iranienne, et les conséquences de cette élimination se poursuivent. Pourtant, de nombreux détails derrière les événements qui ont conduit à son assassinat sont entourés de secret. Cet article, basé sur des entretiens avec 15 responsables américains actuels et anciens, révèle de nouveaux détails sur la frappe de Soleimani et les longues délibérations de l’administration Trump sur le meurtre du général iranien et d’autres hauts responsables et mandataires iraniens. Il dépeint une opération qui était plus sophistiquée, et avec une liste plus large de personnes potentiellement ciblées pour être tuées, qu’on ne le savait auparavant. Et il décrit des menaces non signalées contre des responsables américains à la suite de la frappe.

Pour le meilleur ou pour le pire, l’assassinat de Soleimani a été l’une des décisions de politique étrangère les plus importantes de l’administration Trump, avec des effets qui se répercuteront pendant des années à venir et façonneront probablement l’environnement stratégique auquel le président Biden est maintenant confronté dans la région. Dans l’enregistrement audio qui a fui en avril, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a déclaré que la frappe de Soleimani était plus dommageable pour l’Iran que si les États-Unis avaient détruit une ville iranienne entière. Et selon un ancien haut responsable de la CIA qui était en faveur du meurtre, c’était « une refonte aussi dramatique du Moyen-Orient que nous l’avons vu en 50 ans, et cela s’est produit en quelques heures ». Cela a changé la donne.

La nouvelle de la mort de Soleimani a peut-être secoué le monde, mais les plans de tuer le général iranien remontent aux premiers jours de l’administration Trump. Peu de temps après que Mike Pompeo a pris la tête de la CIA en 2017, il a réuni un groupe restreint de dirigeants d’agences, y compris du centre de mission de lutte contre le terrorisme de la CIA et de son centre d’activités spéciales paramilitaires. Le but de la réunion était de discuter de la manière de « d’éliminer Qassem Soleimani du conseil d’administration », a déclaré l’ancien haut responsable de la CIA. Les responsables de la CIA, qui voulaient cacher la trace américaine dans une telle opération, ont discuté de divers plans possibles pour tuer Soleimani, a rappelé cet ancien responsable. La même année, Pompeo, lors des réunions du Conseil de sécurité nationale, a également abordé le sujet du meurtre des hauts gradés de l’armée iranienne, dans le cadre d’une stratégie potentielle de décapitation des dirigeants. Les plans, qui auraient impliqué l’armée américaine, ont été freinés à l’époque par d’autres responsables du NSC, dont certains s’inquiétaient de la légalité de telles actions.

D’autres, cependant, ont salué la nouvelle agressivité. L’approche « ciel bleu » de Pompeo vis-à-vis de l’Iran était libératrice après l’ère plus restrictive d’Obama, a déclaré le même ancien responsable. « Pompeo a dit : ‘Ne vous inquiétez pas de savoir si c’est légal ; c’est une question pour les avocats », a rappelé cette source. Les responsables de la CIA ont jugé les discussions particulièrement sérieuses, car ils savaient à quel point Pompeo était proche du président, a déclaré l’ancien responsable de l’agence. La CIA a par la suite entrepris une planification très compartimentée de plans secrets pour tuer Soleimani. (Ni Pompeo ni la CIA n’ont répondu à une demande de commentaire.). À la Maison-Blanche, les discussions sur le meurtre de Soleimani ont repris au cours de l’été 2018, à peu près au moment où l’administration a officiellement annoncé qu’elle se retirait de l’accord nucléaire de l’ère Obama et réimposait des sanctions contre l’Iran dans le cadre de sa stratégie de « pression maximale ». Mais à ce moment-là, les planificateurs du NSC se tournaient vers les unités d’opérations spéciales du Pentagone, et non vers les paramilitaires de la CIA ou leurs mandataires, pour mener la frappe.

Pourtant, il y avait une résistance au sein du département de la Défense. Le président « voulait des options, mais elles étaient toujours édulcorées » par le Pentagone, a rappelé Victoria Coates, alors conseillère adjointe à la sécurité nationale pour le Moyen-Orient. Tuer Soleimani était l’un d’entre eux, a déclaré Coates, mais « le Pentagone l’a toujours assimilé à une guerre nucléaire et a déclaré qu’il y aurait une réaction violente ». Les choses ont pris une tournure plus sérieuse à la mi-novembre 2019. Alors que les tensions s’intensifiaient dans la région, les responsables du NSC ont reçu « l’appel d’en haut dont ils avaient besoin pour s’assurer que les options étaient en ordre » pour tuer Soleimani à cette époque, a rappelé Coates. « Nous suivions Soleimani de très près, dès qu’il voyageait quelque part et de très mauvaises choses se produisaient aux États-Unis »

Un petit groupe de personnes qui comprenait, avec Coates, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien; le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger; Robert Greenway, le directeur principal pour le Moyen-Orient; Brian Hook, représentant spécial du Département d’État pour l’Iran; Keith Kellogg, conseiller à la sécurité nationale du vice-président Pence; Chris Miller, le plus haut responsable de la lutte contre le terrorisme du NSC, a commencé à se réunir régulièrement pour discuter des options potentielles pour tuer le général iranien. Ces plans ont été envoyés au bureau de Trump après qu’une attaque à la roquette par des mandataires iraniens a tué un entrepreneur américain dans le nord de l’Irak fin décembre 2019, ont déclaré d’anciens hauts responsables de l’administration. La mort d’un citoyen américain par l’Iran était une ligne rouge pour Trump et a contribué à solidifier la décision de tuer Soleimani, selon les anciens responsables. Les responsables du Commandement des opérations spéciales conjointes ont donné aux responsables du NSC quatre choix pour tuer Soleimani : ils pouvaient utiliser un tir de sniper à longue portée ; employer une équipe tactique sur le terrain pour attaquer son véhicule ; orchestrer une explosion à l’aide d’un engin explosif improvisé à rendement ciblé; ou organiser une frappe aérienne pour tuer le dirigeant iranien, selon l’actuel responsable militaire et un ancien responsable de l’administration. Les responsables se sont installés assez rapidement sur l’option de frappe aérienne, à la surprise de ceux du Commandement des opérations spéciales conjointes. Les questions de savoir où tuer Soleimani – en Irak ou ailleurs dans la région – ont finalement pris plus de temps de discussion que la meilleure façon de le faire.

Bien que fondamentalement favorables à l’idée de tuer Soleimani, certains responsables de la CIA se sont inquiétés de la réponse iranienne plus large. La CIA n’avait pas « peur des Iraniens », mais croyait que le meurtre « pourrait créer plus de problèmes qu’il n’en résout », a rappelé un ancien responsable de l’agence. « L’inquiétude était à plus grande échelle », a déclaré l’ancien responsable, à savoir que la Force Qods tenterait de « tuer des membres des familles royales saoudiennes ou émiraties », de lancer « des attaques contre les infrastructures pétrolières, ou de « fomenter des coups d’État » dans la région après la mort de Soleimani. Certains responsables de la CIA pensaient que l’administration tentait de forcer une escalade iranienne, ce qui permettrait ensuite aux États-Unis de riposter encore plus fort contre Téhéran, a déclaré cette personne.

Même si l’objectif n’était pas l’escalade, l’opération était, en fait, potentiellement beaucoup plus ambitieuse que d’éliminer un seul général. Il y avait une « liste complète de personnes » que l’armée américaine avait élaboré des plans pour tuer, a déclaré l’ancien secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller, qui était le principal responsable de la lutte contre le terrorisme du NSC dans la période précédant immédiatement l’attaque de Soleimani. L’opération qui a tué Soleimani était « une approche de décapitation pour abattre autant que possible », a déclaré Miller, qui a soutenu l’action.

L’assassinat de Soleimani a été l’une des actions les plus importantes que les États-Unis ont prises au Moyen-Orient depuis des années. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a déclaré dans une cassette divulguée au New York Times le mois dernier que la mort de Soleimani avait causé plus de dégâts au pays que si les États-Unis détruisaient une ville entière. Pendant ce temps, le président Biden a adopté une approche différente de celle de Trump, proposant de reprendre les pourparlers avec l’Iran sur le rétablissement de l’accord nucléaire dont Trump s’est retiré en 2018. Biden n’aura jamais l’envergure de Trump en la matière.

