Revue de presse sur le rapport d’Human Rights Watch sur l’apartheid israélien

La colonie israélienne de Maale Adumim en Cisjordanie occupée, située à proximité de Jérusalem-Est, territoire également occupé dont les quartiers palestiniens sont visibles en arrière-plan / Reuters/ HRW.org

Revue de presse : Agence Medias Palestine (27/4/21)*

Le mardi 27 avril 2021, l’ONGI Human Rights Watch a publié un rapport intitulé « Un seuil franchi : les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution » – qui accuse les autorités israéliennes de commettre des crimes relevant de l’apartheid contre les Palestiniens. Si de nombreuses ONG, comme B’tselem, avaient déjà publié des communiqués allant dans ce sens, la reconnaissance par Human Rights Watch des violations du droit international perpétrées contre les Palestiniens et l’utilisation du terme « apartheid » représentent un fort signal d’alarme qui devrait rompre avec la politique du silence jusque là très répandue parmi la communauté internationale.

Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d’apartheid et de persécution [Human Rights Watch]

« Les autorités israéliennes commettent les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persecution […] Cette conclusion se fonde sur une politique globale du gouvernement israélien qui vise à maintenir la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens, et sur de graves abus commis contre les Palestiniens vivant dans le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est. »

Le rapport résumé : cliquez ici pour le télécharger

Questions-Réponses : Un seuil franchi, les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution [Human Rights Watch]

« Les États devraient créer une commission d’enquête des Nations Unies pour enquêter sur la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’identité de groupe dans le TPO et Israël »

Human Rights Watch accuse Israël de « crime d’apartheid » [France Inter]

« La notion d’apartheid est aujourd’hui un terme juridique universel qui se fonde sur plusieurs textes de référence (Convention internationale de 1973 sur l’élimination de l’apartheid et statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale). »

Human Rights Watch accuse Israël d’«apartheid» envers les Palestiniens [Le Figaro]

«Depuis des années, nous disons que nous sommes proches de l’apartheid (en Israël/Palestine), et je crois qu’il est maintenant clair que le seuil a été franchi», a déclaré à l’AFP Omar Shakir, auteur de ce rapport de 200 pages. »

Israël accusé de « crime d’apartheid » contre les Palestiniens par une grande ONG [Le Point]

« HRW a aussi demandé à l’Autorité palestinienne de « cesser sa coordination sécuritaire » avec l’État hébreu afin de ne pas être elle-même « complice » d’« apartheid » »

Human Rights Watch : « Israël commet le crime d’apartheid dans les territoires » [Le Monde]

« En usant du terme « apartheid » nous ne faisons pas une analogie historique, mais nous appliquons le droit international »

Human Rights Watch qualifie d' »apartheid » la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens [France tv info]

« C’est la première fois qu’une grande ONG internationale de défense des droits de l’Homme qualifie cette politique « d’apartheid ».

Human Rights Watch accuses Israel of ‘apartheid’ crimes against Palestinians [Reuters]

« On this basis, the report concludes that Israeli officials have committed the crimes against humanity of apartheid and persecution »

Israel uses ‘apartheid’ to subjugate Palestinians: HRW [Aljazeera]

“The report’s significance, he continued, lies in HRW “explicitly denouncing Israel as an apartheid regime, calling for Israel to face real and serious consequences for what the report terms ‘crime against humanity’”

‘One system, one policy’: Why Human Rights Watch is charging Israel with apartheid [+972 magazine]

“The HRW report is arriving on the heels of several high-profile publications that have called out Israel for committing the crime of apartheid”

Israel is committing the crime of apartheid, rights group says [The Guardian]

« The report drew on years of human rights documentation, analysis of Israeli laws, a review of government planning documents, and statements by officials »

Israel accused of apartheid by Human Rights Watch [CNN]

« Israel captured the West Bank, East Jerusalem, and Gaza during a war with its Arab neighbors in 1967. Most of the international community regards all three territories as occupied Palestinian territory and all settlement building there as illegal under international law »

Israel committing crimes of apartheid and persecution – HRW [BBC news]

« More than 600,000 Jews live in about 140 settlements built in the West Bank and East Jerusalem. Most of the international community considers the settlements illegal under international law, though Israel disputes this »

