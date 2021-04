Les Etats-Unis et l'Irak conviennent de redéployer les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis en dehors de l'Irak

Par Yann (revue de presse : French.china.org – 8/4/21)*

Compte tenu des capacités croissantes des forces de sécurité irakiennes à lutter contre le groupe extrémiste État islamique (EI), les États-Unis et l'Irak sont convenus mercredi de redéployer les troupes de combat de la coalition dirigée par les États-Unis en dehors de l'Irak, selon un communiqué conjoint publié à l'issue d'un Dialogue stratégique États-Unis-Irak.

Le communiqué conjoint indique que la délégation irakienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein, tandis que la délégation américaine était dirigée par le secrétaire d'Etat Anthony Blinken.

Les deux parties "ont réaffirmé leur intention commune de maintenir leur coordination et leur coopération bilatérales en matière de sécurité", et ont souligné que le redéploiement des forces américaines et des forces de la coalition était avant tout lié "aux capacités croissantes des forces irakiennes", selon le communiqué.

"La mission des forces américaines et de la coalition est maintenant passée à une mission axée sur les activités de formation et de conseil, ce qui permet le redéploiement de toute force de combat restante en Irak, le calendrier devant être établi lors de discussions techniques à venir", ajoute le communiqué.

Le gouvernement irakien s'est pour sa part engagé à protéger le personnel de la coalition internationale, ainsi que les convois et les installations diplomatiques, précise le communiqué, ajoutant que les deux parties avaient souligné que les bases militaires qui accueillaient actuellement le personnel américain et de la coalition étaient des bases irakiennes, et que la présence des troupes de la coalition était uniquement destinée à soutenir l'Irak contre l'EI.

Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont été déployées en Irak pour soutenir les forces irakiennes dans leur lutte contre l'EI, principalement par le biais d'une formation et de conseils aux forces irakiennes.

