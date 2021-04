Israël se prépare à une attaque dévastatrice depuis le Liban, le Syrie, l’Iran et l’Irak

Revue de presse : Le Cri des Peuples/Middle East Monitor (3/4/21)

L'Institut d'études sur la sécurité nationale israélien a émis l'hypothèse dans un rapport intitulé Rien ne reste le même qu'Israël évalue la possibilité que ses grandes villes et ses sites stratégiques soient durement touchés par des missiles de précision provenant de différents fronts.

Le Général de brigade Udi Dekel, qui a préparé le rapport, a déclaré que le scénario est « extrême mais pertinent », ajoutant que le front intérieur « est un point faible et qu'il n'y a pas suffisamment d'investissements pour se préparer à un tel scénario ».

Selon Israel Hayom, la possibilité que le front intérieur israélien soit ciblé par une attaque massive de missiles et des offensives généralisées « a jusqu'à présent une présence relativement faible dans l'analyse publique et médiatique. » Cependant, au cours des deux dernières années, l'Institut a placé la menace d'une attaque massive de missiles « au sommet de la carte des menaces mises à jour contre Israël ».

Ce scénario extrême indique qu'il existe « un arsenal d'armes qui sera dirigé contre nous », notamment « des missiles et des drones de Syrie et du Liban, des missiles balistiques et des missiles de croisière d'Iran et d'Irak ».

Un deuxième scénario suggère également que « des véhicules aériens sans pilote et des obus de mortier soient lancés depuis la bande de Gaza », expliquant que la préoccupation est que « ces forces compatibles profitent des excellentes capacités militaires qu'elles possèdent pour lancer une opération soudaine, des salves de missiles et des escadres de drones, dans une tentative de paralyser de nombreuses cibles à l'intérieur d'Israël. »

Le rapport mentionne un groupe de cibles importantes en Israël, que le rapport qualifie de « cibles stratégiques précieuses », telles que « les batteries de défense aérienne, les raffineries à Haïfa, les centrales électriques et de transport et les installations de dessalement de l'eau, les entrepôts de substances toxiques, les infrastructures gazières, le bureau du Président, la Knesset, le bâtiment de l'état-major général, le quartier général souverain, les unités d'entrepôt d'urgence, les bases de l'armée de l'air, l'aéroport, les ports maritimes, les bases militaires, le premier commandement de l'armée israélienne dans le bâtiment du ministère de la Sécurité et les systèmes d'interception. »

Dekel a ajouté dans son rapport : « Si l'ennemi réussit à lancer un nombre massif de missiles en même temps à partir de différentes arènes », ce qui, selon Dekel, « n'est pas une hypothèse déraisonnable au vu de ses capacités », alors on s'attend à ce que « les défenses aériennes d'Israël aient du mal à faire face à cette menace ».

Il a indiqué que le résultat de ce scénario « possible » sera destructeur et conduira dans certaines circonstances « à un nombre très élevé de morts parmi la population », tout en notant qu'Israël n'a jamais connu d'attaque avec des missiles de précision sur ses principales villes et sites stratégiques par le passé.

*Version originale : Middle East Monitor, 3 avril 2021

