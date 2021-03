Les résultats définitifs confirment l’impasse politique après les élections israéliennes

Par La Minute.info (revue de presse – 28/3/21)*

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses alliés de droite n’ont pas réussi à remporter la majorité parlementaire lors des dernières élections israéliennes, selon un décompte final des votes publié jeudi, laissant une impasse politique qui remet en question l’avenir du leader de longue date.

La quatrième élection en seulement deux ans a apporté une réprimande cinglante à Netanyahu, la figure la plus dominante de la politique israélienne depuis une génération. Ajoutant à la douleur, il a perdu du terrain au profit d’anciens partenaires qui ont juré de ne plus jamais siéger au gouvernement avec lui.

Dans le cadre du système politique fragmenté d’Israël, Netanyahu pourrait encore essayer d’atteindre l’autre côté de l’allée et de concocter une coalition gouvernementale. Mais la composition du nouveau parlement rendra cela extrêmement difficile, donnant à ses adversaires le dessus dans les pourparlers de coalition. Il est également fort possible qu’Israël se lance dans une cinquième élection plus tard cette année.

« Il est clair que Netanyahu n’a pas la majorité pour former un gouvernement sous sa direction », a déclaré Gideon Saar, l’un des anciens alliés de Netanyahu qui s’opposent maintenant à lui. « Il faut maintenant prendre des mesures pour réaliser la possibilité de former un gouvernement pour changement. »

Afin de former un gouvernement, un candidat doit travailler avec des partenaires alliés pour obtenir une majorité de 61 sièges à la Knesset, ou au parlement. Selon les résultats finaux publiés par la commission électorale israélienne, Netanyahu et ses alliés ont remporté 52 sièges, contre 57 détenus par ses adversaires.

Au milieu se trouvaient deux partis indécis: Yamina, un parti nationaliste de sept sièges dirigé par un ancien lieutenant de Netanyahu, et Ra’am, un parti arabe qui a remporté quatre sièges. Ni Naftali Bennett de Yamina ni Mansour Abbas de Raam ne se sont engagés dans l’un ou l’autre camp.

Pourtant, de profondes divisions dans les blocs pro-Netanyahu et anti-Netanyahu pourraient rendre difficile pour l’une ou l’autre des parties d’obtenir une majorité avec eux.

«Israël connaît sa pire crise politique depuis des décennies. Il est évident que notre système politique a beaucoup de mal à produire un résultat décisif», a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Institut israélien de la démocratie. système électoral, mais c’est aussi à cause du facteur Netanyahu.

Le vote de mardi a été largement considéré comme un référendum sur le style de leadership de Netanyahu et sa capacité à gouverner sous l’inculpation.

« Les Israéliens sont divisés en plein milieu sur cette question », a déclaré Plesner.

Les partisans de Netanyahu le considèrent comme un homme d’État particulièrement qualifié pour diriger le pays. Il a fait campagne sur sa gestion du programme de vaccination contre le COVID-19 réussi du pays et des accords diplomatiques conclus l’année dernière avec quatre pays arabes.

Ses opposants, cependant, disent que Netanyahu n’est pas digne de confiance et a gâché de nombreux aspects de la crise des coronavirus. Ils disent également qu’il ne devrait pas diriger le pays à un moment où il est jugé pour de multiples accusations de corruption.

La phase de preuve, au cours de laquelle une série d’anciens collaborateurs doivent prendre position contre lui, doit commencer le 5 avril. Les résultats de jeudi ont préparé le terrain pour des semaines d’incertitude alors que le président, figure de proue du pays, Reuven Rivlin, consulte les dirigeants du parti pour voir s’ils peuvent s’entendre sur un candidat qui peut concocter une nouvelle majorité au pouvoir.

Merav Michaeli, dont le parti travailliste de centre-gauche a remporté sept sièges, a déclaré la victoire du camp anti-Netanyahu.

« Il est maintenant temps de former un gouvernement », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision 13. Ce n’est peut-être pas si simple.

Le camp anti-Netanyahu comprend un large éventail de partis allant des factions arabes de gauche aux nationalistes extrémistes opposés à la coopération avec eux.

Une option proposée jeudi était la possibilité d’utiliser leur faible majorité parlementaire pour adopter une loi qui empêcherait un politicien inculpé de former un nouveau gouvernement, une mesure visant à exclure Netanyahu de ses fonctions. Un projet de loi similaire a été présenté après les élections de mars 2020 mais n’a jamais été adopté.

Plusieurs partis ont déclaré qu’ils penchaient dans cette direction. Netanyahu est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin dans trois cas. Il a nié tout acte répréhensible et a rejeté les accusations de chasse aux sorcières par une application de la loi et des médias biaisés. Ses opposants l’accusent d’avoir mené le pays dans des élections répétées dans l’espoir de gagner un parlement qui lui accorderait l’immunité de poursuites.

Dani Dayan, membre du parti New Hope de la Sarre, a déclaré qu’il n’était pas ravi de poursuivre une loi «personnalisée», mais a déclaré que cela valait la peine d’être envisagé. «Netanyahu a fait un tel mélange entre son procès et les besoins de l’État. Par conséquent, il y a place pour un débat sur la question », a-t-il déclaré.

Le parti Likud de Netanyahu a publié une déclaration de colère comparant ses opposants aux dirigeants cléricaux en Iran, qui contrôlent les candidats aux élections.

« Le » bloc du changement « est juste une belle façon de dire un » bloc antidémocratique « , a déclaré le Likud.

Malgré les accusations portées contre lui, le Likud de Netanyahu a recueilli environ un quart des voix, ce qui en fait le plus grand parti au parlement. Au total, 13 partis ont reçu suffisamment de voix pour entrer à la Knesset – le plus grand nombre depuis les élections de 2003 – laissant le parlement divisé entre une foule de partis de taille moyenne représentant des factions juives, arabes, laïques, nationalistes et libérales ultra-orthodoxes.

Pour que Netanyahu obtienne une majorité, il aurait probablement besoin de faire venir à la fois Bennett, qui dirige un parti populaire auprès des nationalistes juifs extrémistes, et Abbas, dont le parti est inspiré par le mouvement des Frères musulmans de la région.

Bennett a exclu une alliance avec Abbas. Dans un autre coup porté à Netanyahu, Bezalel Smotrich, un allié du Premier ministre et chef du parti d’extrême droite Sionisme religieux, a déclaré jeudi qu ‘ »un gouvernement de droite ne sera pas établi avec le soutien d’Abbas. Période. Pas sous ma surveillance. . »

Les experts disent que le matin post-électoral de cette semaine, comme la plupart des élections précédentes dans l’histoire d’Israël, est susceptible de reproduire la même impasse diplomatique, l’agression militaire, l’occupation et la menace de guerre régionale. Selon eux, alors que l’Autorité palestinienne (AP) a peut-être trouvé les gouvernements centristes israéliens moins encombrants et plus accessibles à l’action diplomatique, pour les millions de Palestiniens vivant sous occupation israélienne, les élections israéliennes ont toujours produit plus des mêmes absurdités racistes retravaillées.

Pour de nombreux Palestiniens, il y a peu de différence entre le racisme, la répression, les assassinats ciblés, les meurtres de masse, les raids nocturnes, les crimes de guerre et le terrorisme direct de civils perpétré par diverses coalitions israéliennes, qu’il s’agisse de gouvernements centristes, de droite ou d’unité nationale. Les experts soulignent que peu importe qui dirige la coalition gouvernementale, pour les Palestiniens, la position d’Israël sur les principales questions reste la même. Cela comprend le soutien à l’immigration juive et à la construction illégale de colonies juives sur les terres arabes confisquées, ainsi que le rejet pur et simple du droit des réfugiés palestiniens de rentrer et d’avoir la liberté de s’installer dans leur patrie.

*Source : La Minute.info