Focus - Normalisation Israël/Pays Arabes : les $3milliards du Fonds Abraham promis par Trump tardent à venir… (Times of Israel)

Revue de presse : Article 19.ma (4/3/21)*

Inquiétudes? Lorsque les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont accepté d’officialiser leurs relations diplomatiques avec Israël l’année dernière, un fonds de 3 milliards de dollars leur a été créé pour financer des initiatives du secteur privé destinées à favoriser la croissance économique et la coopération dans le Moyen-Orient.

Plus tard, lorsque le Soudan et le Maroc ont annoncé qu’ils établiraient des relations avec Israël, les 3 milliards de dollars de l’argent des contribuables américains leur ont également été ouverts.

Un communiqué annonçant le fonds, le 20 octobre, l’a qualifié de « partie intégrante de l’accord de paix historique » entre Israël et les Émirats arabes unis avec le soutien des États-Unis.

« C’est une manifestation du nouvel esprit d’amitié et de coopération entre les trois pays, ainsi que de leur volonté commune de faire progresser la région », a ajouté le communiqué.

Mais moins de cinq mois plus tard, l’avenir du fonds n’est pas clair.

Selon des dizaines de personnes, si le fonds a été mis en place rapidement, bien que, dans l’ombre, il a souffert avec l’avènement de l’administration Biden. Aryeh Lightstone, un homme politique sollicité par l’administration de l’ancien président Donald Trump pour gérer le fonds, a démissionné et aucun remplaçant n’a été nommé en son poste. Dans le même temps, des questions ont été soulevées quant à la transparence du fonds, dont le siège est en Israël, et à sa politisation.

Lorsque le fonds a été annoncé, il a été considéré comme une branche de la US International Development Finance Corp, ou DFC, la banque de développement du gouvernement américain, qui a été créée en 2019 en combinant l’Overseas Private Investment Corporation avec la Development Credit Authority de l’USAID. (Le fonds n’a aucun lien avec les initiatives du Fonds Abraham, un groupe de coexistence juif-arabe basé en Israël.)

Plus de 250 demandes ont été soumises au Fonds Abraham d’octobre à janvier, y compris de sociétés privées et d’initiatives semi-publiques aux Émirats arabes unis, en Jordanie, à Bahreïn, en Égypte et ailleurs dans la région. Certains étaient des joint-ventures bilatérales. Quinze projets ont finalement été choisis et envoyés au DFC à Washington pour approbation, selon des sources.

Un entrepreneur israélien ayant des liens étroits avec d’anciens responsables de l’ambassade américaine en Israël a indiqué que l’administration Trump avait soutenu le fonds dans l’espoir d’être réélu. Une fois qu’il est devenu clair que Trump ne conserverait pas la Maison Blanche, le fonds a contre toute attente cessé de fonctionner, a souligné l’entrepreneur au Times of Israel.

Lightstone, qui avait été un bras droit de l’ancien ambassadeur américain en Israël David Friedman, a démissionné le 20 janvier, le jour où le président Joe Biden a pris ses fonctions, tout comme Adam Boehler, également candidat désigné (et ancien colocataire du gendre de Trump Jared Kushner), qui avait dirigé le DFC. Au 1er mars, les remplaçants n’avaient pas encore été nommés pour l’un ou l’autre poste, et l’administration Biden n’avait pas non plus nommé de candidat pour remplacer l’ambassadeur David Friedman, qui a également démissionné le 20 janvier.

L’absence des nominations reflète probablement le changement d’attitude de Washington à l’égard du Moyen-Orient et le manque d’enthousiasme pour prendre le relais du Fonds Abraham, selon des sources bien au fait de la situation.

Le bureau du Premier ministre israélien a refusé de commenter cette situation, mais les responsables israéliens s’exprimant sous couvert d’anonymat ont affirmé qu’ils avaient le sentiment que les États-Unis réduisaient leurs investissements dans la région, bien qu’ils manquent d’informations concrètes.

« Ils n’ont pas d’argent pour (le fonds) », a déclaré un responsable.

Fonds enterré

Les attachés de presse du DFC, qui a continué à fonctionner sous la direction du par intérim Dev Jagadesan, un bureaucrate de carrière, n’ont pas répondu à plusieurs demandes concernant les détails des 15 projets du Fonds Abraham qui avaient été soumis pour approbation à l’agence.

Cependant, The Times of Israel a appris que cinq des projets étaient liés au secteur de l’énergie, cinq à la sécurité alimentaire et cinq étaient des projets de financement.

Les projets avaient été évalués par Lightstone et son petit personnel sur la base de la question de savoir s’ils allaient promouvoir les objectifs de la politique étrangère des États-Unis, générer un rendement pour les contribuables américains et aider les pays hôtes à se transformer de bénéficiaires en donateurs, ainsi qu’à s’aligner sur les contraintes économiques du DFC.

Contrairement à l’USAID, le DFC n’accorde pas de subventions mais accorde plutôt des prêts dans l’espoir d’un retour sur investissement. En septembre 2020, il avait trois projets actifs en Israël totalisant 580 millions de dollars d’investissements. En 2019, il a également engagé 480 millions de dollars dans deux projets égyptiens concernant le transport de gaz naturel liquide à partir des champs de gaz israéliens en cours de développement par Noble Energy.

Dan Katrivas, directeur du département du commerce extérieur de l’Association des industriels israéliens, a déclaré au Times of Israel qu’il avait essayé de trouver comment soumettre des projets au Fonds Abraham immédiatement après son annonce, mais il n’y avait pas de transparence concernant le processus de candidature ou de critères.

« J’ai essayé de contacter le fonds, mais je ne savais pas quelles étaient leurs priorités, dans quoi ils allaient investir », a-t-il dit. « Ils n’ont pas créé de site Web officiel ni lancé d’appel d’offres officiel ».

Il a noté que les règles de transparence américaines signifient que l’information devra éventuellement être diffusée.

« Ils ont un code d’éthique et devront donner des réponses au Congrès », a ajouté Katrivas. « Mais pour le moment, le fait que l’on ne sache pas comment cela fonctionne, comment l’argent va être investi et selon quels critères soulève toutes sortes de questions. »

Il n’y a toujours pas de site Web pour le Fonds Abraham, et le site Web du DFC, qui répertorie les projets en cours et publie des rapports trimestriels, n’a que des chiffres officiels allant jusqu’à la fin juin. Une proposition de budget pour l’exercice 2021, normalement soumise au printemps de l’année précédente, n’inclut pas le Fonds Abraham.

Parmi les petites informations publiées sur le site Web du DFC concernant le Fonds Abraham, il y a un seul communiqué de presse annonçant que l’Ouzbékistan étendait son partenariat au Fonds Abraham.

« L’engagement de l’Ouzbékistan à hauteur de 50 millions de dollars est un témoignage pour les accords d’Abraham et fait que l’amélioration de la coopération économique et de la connectivité soit un objectif partagé par beaucoup et qu’il apportera également la prospérité à l’Ouzbékistan », indique le communiqué. Il n’inclut pas de détails sur la nature de la participation et la raison pour laquelle l’Ouzbékistan a cherché à faire partie des projets devant être financés par le Fonds.

Un article publié sur Entrepeneur.com en novembre a relevé que les affaires entre Israël et l’Ouzbékistan se sont intensifiées à la suite des accords d’Abraham, répertoriant les offres possibles pour la technologie de l’eau, les armes et les systèmes secrets de cyberespionnage.

Un meilleur rendement?

Lightstone a joué un rôle clé dans la négociation des accords entre Israël et les États du Golfe, selon des responsables de l’administration, mais il est resté en grande partie dans les coulisses jusqu’aux derniers jours de l’administration, lorsqu’il a été nommé envoyé spécial pour la normalisation économique par le Département d’État le dernier jour de 2020.

Sa position, d’abord en tant que chef de cabinet de Friedman, puis à la tête du Fonds Abraham, avait soulevé des inquiétudes concernant ses liens étroits avec l’administration Trump et son manque d’expérience dans le monde de l’aide au développement. Certains se sont demandé s’il était approprié pour un homme politique désigné de diriger une branche de la banque d’investissement étrangers du gouvernement américain, qui est normalement apolitique.

Lightstone, dont la relation avec Friedman remonte au temps où il était fonctionnaire de l’Union orthodoxe, a des liens étroits avec le cercle des conseillers juifs de Trump. L’année dernière, le rabbin orthodoxe a célébré le mariage du principal conseiller en immigration de Trump, Stephen Miller, et de Kate Waldman, une assistante du vice-président Mike Pence, qui a eu lieu au Trump International Hotel.

Il a refusé de parler officiellement au Times of Israel, bien que dans une récente interview avec Intermountain Jewish News, basé au Colorado, il ait semblé minimiser les perspectives de poursuite du fonctionnement du Fonds Abraham, évoquant plutôt un forum sur le développement économique des femmes qui était a annoncé quelques jours avant sa démission.

« J’espère que celui qui n’est pas enthousiasmé par le programme A croit vraiment que le programme B assurera un meilleur rendement à nos contribuables et un moyen plus efficace pour réaliser la paix », a-t-il déclaré.

En novembre, l’administration Trump a indiqué que Lightstone était « un gars sur le terrain qui fait avancer les choses » et un « faiseur de pluie ».

Pour l’instant, cependant, il semble que les promesses du Fonds Abraham de faire pleuvoir de l’argent dans la région se soient taries.

*Source : Article19.ma