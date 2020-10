Irak : Jean-Yves Le Drian à Bagdad et Erbil

Jean-Yves Le Drian reçu par Mustafa Al-Kadhimi, Premier ministre

Revue de presse (Iran): Press Tv (15/7/20)*

L’agence de presse officielle irakienne, INA a annoncé la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian prévue pour demain, jeudi 16 juillet.

Quelles sont les missions de Le Drian en Irak ?

Il y a moins d’un mois, la France a été convoquée par les Américains pour participer aux frappes aériennes en Irak.

La France est-elle prête à prendre le relais des USA si ces derniers quittent l'Irak ?

Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre, s'exprime sur le sujet.

Philippe Hugon: « Même si monsieur Le Drian est le ministre des Affaires étrangères, il ne se rendra pas en Irak en tant que ministre. Il s’y rendra en tant que voyageur de commerce. Il sera en Irak pour représenter les sociétés françaises.

Il faut noter que la France d’aujourd'hui ne représente plus grand-chose sur le plan économique, diplomatique et militaire et Paris essaie de sauvegarder le peu qui reste à la France au Moyen-Orient.

La France a perdu toute sa crédibilité sur le plan international de par sa politique étrangère qui est catastrophique. Je ne vois vraiment pas comment la France peut jouer un rôle au Moyen-Orient.

Paris a pris beaucoup de positions très ambiguës, la France a fait des erreurs stratégiques et diplomatiques déplorables au Moyen-Orient concernant la Syrie, l’Iran et d’autres pays de la région. Le Drian cherche à sauver ce peu de crédibilité de la France au Moyen-Orient. Il sera en Irak pour tenter de tirer des avantages économiques.

Je ne pense pas que la France puisse prendre le relais des USA en Irak car financièrement la France se trouve dans une situation catastrophique, le Covid n’a rien arrangé bien évidemment, la France n’a ni la force économique ni la force militaire pour arriver à imposer quoi que ce soit en Irak.

La véritable question est la suivante : que va faire la France en Irak ?

La présence française n’est pas souhaitée dans les pays de la région donc l’ingérence que la France impose à un certain nombre de pays est une politique qui est totalement dépassée aujourd'hui.

Ce colonialisme déguisé de la France dans les pays du Moyen-Orient va lui coûter très cher.

Aujourd'hui on arrive au bout de ces politiques colonialistes déguisées...»

*Source : Press TV (Iran)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’est rendu les 16 et 17 juillet en Irak. A Bagdad, il s’est entretenu avec le président de la République, M. Barham Saleh, avec le Premier ministre, M. Moustapha Al Kadhimi. Il a également eu des échanges approfondis avec son homologue, M. Fouad Hussein, ministre des affaires étrangères.

Cette visite a permis de renforcer les liens entre la République française et la République d’Irak et de poursuivre un dialogue riche et dense sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, dans un esprit d’amitié et de confiance.

A l’occasion de cette visite, la France a exprimé à l’Irak son entière solidarité face à la crise sanitaire que traverse actuellement le pays et l’a assuré de son soutien dans cette période difficile. L’appui de la France aux autorités irakiennes pour faire face à la Covid-19 s’élève à près de 2 millions d’euros. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a annoncé la livraison prochaine d’équipements médicaux.

Sur le plan sécuritaire, la France et l’Irak ont exprimé leur détermination à préserver les acquis de la lutte contre Daech. Les deux pays ont souligné leur préoccupation face à la menace d’une résurgence de l’organisation. La France a rendu hommage aux sacrifices consentis par l’Irak dans la lutte contre Daech et a salué les premiers résultats de l’opération « Héros d’Irak » menée par les forces de sécurité irakiennes. Les deux pays se sont félicités de la qualité de leur coopération en matière de sécurité et ont exprimé le souhait de l’approfondir.

En tant que partenaires au sein de la Coalition contre Daech, les deux parties ont formé le souhait que celle-ci poursuive sa mission en Irak, dans le plein respect de la souveraineté irakienne et dans un cadre qui tienne compte de la montée en puissance des forces de sécurité irakiennes.

Sur le plan régional, la France a fait part de son soutien à la volonté des autorités irakiennes de jouer un rôle d’équilibre au Moyen-Orient et a souligné l’importance qui s’attache à ce que l’Irak puisse pleinement contribuer à la stabilité régionale. L’Irak a pour sa part réitéré sa volonté d’établir des relations apaisées avec l’ensemble des Etats de la région et les deux pays ont appelé à ce que l’Irak soit un territoire de coopération, plutôt que de confrontation.

Sur le plan du développement économique, la France a marqué sa détermination à poursuivre son soutien financier à l’Irak en matière de stabilisation des zones libérées de Daech. En 2020, 20 millions d’euros ont déjà été engagés par la France en Irak, notamment pour la construction d’un hôpital à Sinjar. La France soutient les efforts du gouvernement irakien en matière de reconstruction et sa volonté de mener à bien les réformes répondant aux aspirations de la population irakienne. Les deux pays ont marqué leur souhait que les projets identifiés, notamment dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et de la gouvernance électronique, puissent se concrétiser rapidement. Ces projets, structurants pour le pays et importants pour la relation économique bilatérale, pourront bénéficier de la facilité de financement de 1 milliard d’euros mise à disposition de l’Irak par la France.

Sur le plan culturel, universitaire et scientifique, les deux pays se sont félicités du dynamisme de la relation bilatérale. Outre la signature d’un programme de bourses universitaires, de grands projets structurants ont vu le jour dans le nord, notamment à Mossoul. Dans cette ville, l’université est en train de réaliser sa transition vers le numérique, le centre culturel franco-irakien est en pleine expansion et des projets dans le domaine de la santé sont en cours de préparation. Depuis 2019, la coopération entre la France et l’Irak s’étend vers le sud du pays, avec plusieurs projets ambitieux. L’Institut français à Bagdad, lieu de débat et de soutien à la création irakienne, répond aux attentes de la jeunesse irakienne. L’Institut travaille à étendre ses activités à l’ensemble de l’Irak en développant des programmes culturels et éducatifs numériques.

Les deux pays ont affirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans tous les domaines pour bâtir un véritable partenariat stratégique, dans le plein respect de la souveraineté irakienne, et de faire de cette relation un facteur d’équilibre et de stabilité pour le Moyen-Orient.

**Source : France diplomatie