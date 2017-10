L’interview de Che Guevara en français (1964)

Revue de presse : Mondialisation.ca et Archives de la RTS (Radio Télévision Suisse)

En avril 1964, l’équipe de l’émission Point, conduite par le journaliste Jean Dumur, rencontre Ernesto « Che » Guevara à l’Hôtel Intercontinental, à Genève. Il occupe alors le poste de ministre de l’industrie et se trouve à Genève pour une conférence internationale. C’est pourquoi le « Che » s’exprime en français. A notre connaissance, c’est la seule interview faite en français de Guevara. Avec décontraction, « Che » Guevara évoque les questions essentielles de la politique cubaine, notamment les conséquences du blocus américain, le rapprochement avec l’URSS et les perspectives d’une extension de la révolution en Amérique latine. Une année après cette interview, il quitte ses fonctions ministérielles pour organiser la guerre révolutionnaire en Amérique latine. Le 8 octobre 1967, il est arrêté par l’armée bolivienne et exécuté le lendemain.

Retrouvez les impressions de René Burri, le reporter qui a fait cette interview: http://youtu.be/jqVsZjvxF7Y . Retrouvez le site des archives de la RTS : http://www.rtsarchives.ch

Source : Mondialisation.ca

