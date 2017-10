Kirkouk libérée…

Par Gilles Munier

On ne peut que se féliciter de la reprise de Kirkouk par l’armée irakienne et les Hachd al-Chaabi. A la surprise générale, l’opération s’est déroulée en douceur, sans faire trop de victimes et, ce qui est nouveau sur la scène irakienne : sans destructions.

C’est une victoire pour le Premier ministre Haïdar al-Abadi, et une défaite d’autant plus humiliante pour Massoud Barzani, président du Gouvernement Régional Kurde (GRK) qu’il a également été contraint de retirer ses peshmerga des zones qu’il voulait kurdiser, en particulier le Sinjar yézidi, la plaine de Ninive et le pays turkmène. C’est aussi un coup dur pour Israël et l’Arabie saoudite, seuls pays à avoir soutenu ouvertement la tenue du référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien.

Pour les Kurdes barzanistes, la perte de Kirkouk est le résultat d’une « trahison historique », d’un complot ourdi par la famille Talabani – leur ennemie de toujours - et par l’Iran.

Jalal Talabani, aujourd’hui décédé, ancien président kurde de la République irakienne (2005-2014), s’était rendu le 10 juillet dernier à Téhéran – bien que très gravement malade – pour discuter, notamment, du référendum d’indépendance proposé un mois plus tôt par Barzani. Conscient des dangers que faisait courir ce projet à la région, et de l’ascendant qu’un « Oui », inévitable, donnerait à son rival d’Erbil, il avait sans doute avalisé l’idée de le court-circuiter.

Dans le nuit de dimanche à lundi dernier, face à l’offensive gouvernementale, son fils Bafel, commandant une des brigades défendant Kirkouk, et Hero, veuve de Jalal Talabani, qui dirige une importante faction de l’Union Patriotique du Kurdistan (UPK) – le parti talabaniste – ordonnèrent le « repli tactique » de leurs partisans, provoquant l’effondrement du front kurde. Sur France 24, Bafel Talabani a nié les accusations de trahison portées contre lui.

Ce qui est pratiquement certain, c’est que la libération de Kirkouk est à mettre au crédit du général iranien Suleimani. Les Turkmènes et les Arabes qui ont subi l’occupation de leur ville par les Kurdes lui en sont reconnaissants.

Pour l’opposition kurde, la chute de Kirkouk est l’occasion de demander à Massoud Barzani de se retirer. C’est ce qu’il aurait de mieux à faire. Mais, comme Israël et les néoconservateurs américains comptent sur lui pour déstabiliser l’Iran, il peut encore trouver un moyen de s’incruster.