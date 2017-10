Hassan Nasrallah appelle les juifs à quitter la Palestine avant qu’il ne soit trop tard

Revue de presse : Al Manar.com (extrait – 1/10/17)*

« Netanyahu vous conduit vers la destruction »

Lors du discours qu’il prononcé à l’occasion du deuil de l’Achoura - martyre de Hussein, petit-fils du prophète Mohammad, en 680 à Kerbala - Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, a notamment déclaré :

Israël ne cesse de proférer des menaces de détruire le Liban et poursuit son agression en Syrie sous prétexte d’empêcher le transfert d’armes au Hezbollah.

Dans ce jour d’Achoura, je voudrais dire aux Israéliens que nous dans la résistance nous avons dit dès le premier jour que notre de notre combat n’est pas dirigé contre les juifs mais contre les envahisseurs qui ont occupé la Palestine et notre région. Les juifs doivent savoir que le mouvement sioniste a exploité les juifs et la religion juive pour mettre en place un projet d’occupation de la Palestine et de la région au service des britanniques dans le cadre de leur plan de colonisation…, et aujourd’hui les juifs sont le combustible des projets de guerre américains visant les peuples de la région. Je dis aux juifs, importés de tous parts, … qu’ils veulent vous détruire et vos dignitaires religieux le savent ; ceci est inscrit dans vos livres saints.

C’est vous qui allez payer cher en raison de la stupidité de la politique de Netanyahu qui veut entrainer la région vers une guerre avec la Syrie et le Liban. Le gouvernement de Netanyahu vous conduit vers la destruction et l’anéantissement. Si Netanyahu, son gouvernement et ses dirigeants militaires déclenchent une guerre, ils ne sauront pas comment cette guerre va se terminer. De plus, ils ne possèdent pas une image claire de ce qui les attendra et comment cette guerre finira.

J’appelle tous ceux qui ont été importés en Palestine à la quitter et à retourner à leurs pays d’origine pour qu’ils ne soient pas les combustibles d’une guerre déclenchée par leur gouvernement stupide. Faute de quoi, vous n’aurez pas le temps de fuir.

J’appelle les juifs, non sionistes, à se démarquer des plans sionistes les conduisant vers la mort définitive. Vous savez que tout ce que disent vos dirigeants politiques sur leurs capacités dans une prochaine guerre sont des mensonges et des illusions, car vous savez très bien les défauts. Ne permettez pas à un gouvernement stupide de vous jeter dans l’aventure.

Le gouvernement de l’ennemi doit réaliser que le temps a changé et que les parties sur lesquelles il mise ont besoin d’aide plus que lui. Les peuples arabes sanctionneront les crimes commis par Israël, son partenariat avec Daesh et ses complots visant à diviser la région.

Source : Al Manar