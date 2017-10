Al Jazeera: Infiltration de journalistes d’investigation dans des organisations pro-israéliennes

Par Gilles Munier/

La chaîne Al Jazeera, a admis le 9 octobre avoir infiltré clandestinement un journaliste d’investigation au sein d’organisations pro-israéliennes à Washington. Elle envisage de diffuser bientôt son reportage.

L’annonce a été faite par la chaîne qatari après que l’OFCOM, agence britannique de régulation des médias, ait rejeté les plaintes pour antisémitisme portées contre « The Lobby – 1, 2 et 3 », un documentaire diffusé début 2017. "Colin", journaliste infiltré par Al Jazeera, y piégeait – en caméra cachée – un diplomate israélien et des responsables d’organisations pro-israéliennes au Royaume-Uni.

Lors d’un repas avec Maria Strizzolo - assistante du secrétaire d’État à l’Education – Shai Masot, « conseiller politique » à l’ambassade d’Israël à Londres, traitait d’ "idiot" Boris Johnson - ministre des Affaires étrangères britannique – et insistait pour que Sir Alan Duncan - secrétaire d’État britannique à l’Europe et aux Amériques – soit « éliminé ». Ses critiques de la colonisation israélienne dans les Territoires occupés palestiniens indisposaient Israël…

Mazot avait également proposé à Maria Strizzolo de lui fournir une liste de parlementaires à « faire tomber ».

La vidéo reprise par The Guardian avait fait scandale au point que l’ambassade d’Israël avait dû présenter ses excuses et « licencier » Shai Mazot qui se préparait à créer une association travailliste pro-israélienne.

On attend maintenant la diffusion du reportage réalisé aux Etats-Unis. Ce ne sera pas triste…