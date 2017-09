L'Iran obtient 10 mds USD de crédits en Chine

Revue de presse : Sputnik (17/9/17)*

Les banques de la République islamique ont obtenu en Chine 10 milliards de dollars destinés à divers projets relatifs aux domaines du transport ou de l'énergie.

Un accord a été signé entre la China CITIC Bank et cinq banques iraniennes pour financer à hauteur de 10 milliards de dollars plusieurs projets d'infrastructures, a annoncé la Banque centrale iranienne sur son site officiel.

«L'accord de financement d'un montant de 10 milliards de dollars, libellé en euro et en yuan, a été signé entre la CITIC Trust et les banques iraniennes Export Developement Bank of Iran (EDBI), la Bank of Industry and Mine, Refah, Parsian et Pasarghad», indique la Banque.

Le quotidien gouvernemental Iran précise qu'il s'agit de financer des projets de développement dans les domaines du transport, de l'énergie et de l'approvisionnement en eau.

Auparavant, Téhéran avait obtenu auprès de la Chine 2,5 milliards de dollars de financement destinés au réseau ferroviaire entre Téhéran, Qom et Ispahan.

Pékin est le principal partenaire économique et commercial de Téhéran. Les échanges commerciaux entre les deux pays qui s'étaient chiffrés à 50 milliards de dollars en 2014 sont tombés à 31 milliards en 2016 avant de repartir en hausse au premier semestre 2017 avec une augmentation de 31%.

