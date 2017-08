La police britannique rouvre l’enquête sur le meurtre d’un célèbre caricaturiste palestinien

Texte par Sébastien Seibt (revue de presse : France24.com – 30/8/17)*

La police britannique a décidé de rouvrir l’enquête sur l’assassinat de l’un des plus célèbres caricaturistes du monde arabe, Naji al-Ali, trente ans après sa mort.

Le 22 juillet 1987, à 17 h, l’un des plus célèbres caricaturistes du monde arabe, le Palestinien Naji al-Ali s’effondre sur le trottoir d’Ives Street dans le quartier londonien de Chelsea. Il vient d’être mortellement blessé, touché à bout portant à la tempe par un tireur dont l’identité n’a jamais été découverte. Le dessinateur décèdera le 29 août 1987, après être resté un mois dans le coma.

Trente ans plus tard, jour pour jour, la police britannique a décidé de rouvrir l’enquête. Elle a vieilli, pour l’occasion, le portrait-robot d’un suspect vu sur les lieux du crime. Les enquêteurs n’ont pas précisé si de nouveaux éléments justifiaient la réouverture de l’affaire. “Les choses changent beaucoup en trente ans ; des allégeances ont pu évoluer et des personnes qui n’avaient pas envie de parler à l’époque sont peut-être prêtes à fournir maintenant des informations cruciales”, a déclaré Dean Haydon, le patron de l’unité de contre-terrorisme de la police de Londres dans un communiqué.

La piste de l'agent double

Cette déclaration quelque peu cryptique fait référence à la sensibilité du dossier de Naji al-Ali. Très populaire dans le monde arabe, le dessinateur n’hésitait pas à critiquer les puissants de la région qu’ils soient israéliens, palestiniens, iraniens ou originaires d’autres pays. “Des gens alors très impliqués sur la scène politique arabe – et qui le sont moins aujourd’hui – peuvent détenir des informations qu’ils n’ont pas voulu partager à l’époque”, a précisé Osama al-Ali, le fils du caricaturiste, interrogé par le site qatari d’information Al-Jazira. “Il reste beaucoup de questions sans réponse qui nous empêchent de finir de faire notre deuil et nous espérons que la réouverture de l’enquête nous permettra de comprendre ce qui s’est réellement passé”, a souligné Osama al-Ali dans un vidéo mise en ligne par la police britannique.

Les circonstances exactes du meurtre n’ont jamais pu être établies. Les enquêteurs britanniques avaient arrêté un étudiant palestinien chez qui ils avaient trouvé une cache d’armes. Ils le pensaient lié à l’OLP, ce que l’organisation du leader palestinien Yasser Arafat avait nié. Le suspect avait ensuite affirmé être un agent double qui travaillait à la fois pour l’OLP et pour le Mossad (le service de renseignement israélien). Le refus des espions israéliens de collaborer à l’enquête avait alors provoqué l’ire de la Première ministre Margaret Thatcher, qui avait ordonné l’arrêt temporaire des activités du Mossad à Londres.

Le symbole Handala

Naji al-Ali s’était fait des ennemis hauts placés avec ses caricatures au fil des ans. Un mois avant son assassinat, un haut responsable de l’OLP l’avait appelé pour lui conseiller de “changer d’attitude, sinon on [allait] s’occuper de [lui]”, a raconté la BBC. Il a reçu plus de 100 menaces de mort durant sa carrière, avait affirmé un porte-parole d’Al-Qabas, le journal du Koweït, pour lequel le caricaturiste travaillait avant son décès.

Cette “attitude” est ce qui l’a rendu célèbre et vaut à ses dessins d’être encore aujourd’hui reproduits sur des murs dans les Territoires palestiniens. Sa liberté de ton a permis à ses dessins “d’être repris dans des journaux proches des Frères musulmans et aussi d’être accrochés dans des bars communistes à Beyrouth”, explique Jonathan Guyer, un expert de la bande-dessinée dans le monde arabe à Harvard, interrogé par le New York Times.

Son œuvre la plus célèbre, qui est aussi devenue une signature pour bon nombre de ses dessins, est la caricature d’un enfant réfugié palestinien baptisé Handala. Naji al-Ali avait expliqué que ce petit garçon le représentait, lui, lorsqu’il avait dû quitter son pays d’origine et qu’il ne le ferait grandir que lorsqu’il pourrait y retourner. Avec le temps Handala est devenu un symbole de la cause palestinienne et il a aussi été adopté dans d’autres pays, notamment en Iran par les militants du mouvement Vert, lors du soulèvement après les élections de 2009.

*Source : France24.com

Nota (Afi- Flash) : Lors de l'invasion israélienne du Liban en 1982, Naji al-Ali a été arrêté par les troupes d’occupation. Il était membre du FPLP (Front Populaire pour la Libération de la Palestine).

