Quelle politique Trump mène-t-il dans le monde arabe? Michel Collon répond

Revue de presse : Investig’Action (18/7/17)*

Le monde selon Trump

La politique du nouveau président US est-elle aussi illisible qu’on le dit ? Comment expliquer les contradictions entre ce qu’il dit et ce qu’il fait ? Son protectionnisme va-t-il sauver les travailleurs étasuniens ? Pourquoi Trump diabolise-t-il les musulmans aux Etats-Unis en prétendant lutter contre le terrorisme d’une part et roucoule avec les Saoud d’autre part ? Qatar sur la touche, conflit israélo-palestinien, accord sur le nucléaire iranien, lutte contre Daesh… Quelle est la politique de Trump au Moyen-Orient ?

Michel Collon répond au micro de Lila Lefebvre pour Al Hiwar TV.

Monstre ou héros ? Beaucoup s’inquiètent : un démagogue raciste, misogyne et homophobe à la Maison-Blanche ! D’autres saluent au contraire une rupture : Trump s’oppose aux délocalisations et aux traités de libre-échange ; il a dit vouloir dialoguer avec Poutine pour éviter une escalade militaire… Puis, il a bombardé en Syrie !

« Imprévisible » ? Oui, si on se limite aux petites phrases-chocs et aux clichés médiatiques. Mais ce livre répond au défi et apporte les clés. Où Trump mène-t-il les Etats-Unis et quelle est sa vision du monde ? Son élection reflète une crise profonde : des Etats-Unis, d’un modèle économique et des relations internationales.

*Source : Investig’Action