Mahmoud Abbas : « Plus d’électricité pour Gaza… »

Par Jason Ditz (revue de presse : Antiwar.com – 12/6/17)*

A des fins de pression sur la bande de Gaza pour que le Hamas transfère le pouvoir à l’Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas, ce dernier vient d’obtenir un soutien de poids de la part d’Israël. Un plan de diminution des exportations d’électricité d’environ 40%, soit 45 minutes en moins d’électricité par jour, a été décrété par le cabinet de sécurité d’Israël pour une bande de terre qui, déjà, subit un black-out les trois-quart du temps.

Abbas avait, au départ, cherché une coupure de 100% mais Israël avait refusé pour des raisons humanitaires. Même avec une réduction réduite, les conseillers militaires israéliens pensent qu’une crise humanitaire significative dans la bande de Gaza conduira à une escalade de violence le long de la frontière avec l’Etat hébreu.

Mais certains au sein du gouvernement d’extrême droite se satisfont de cette décision dans la mesure où les guerres contre la bande de Gaza ont la côte au sein des partis de ce gouvernement et il y a quelque temps déjà qu’ils n’ont pas passé quelques semaines à martyriser les civils au nom de la sécurité nationale.

Il est peu probable que les desideratas d’Abbas conduiront à la soumission totale du Hamas et les efforts mêmes de ce dernier pour orchestrer les coupures auront plus probablement pour conséquence une opposition à son égard plus virulente des habitants de Gaza qui considèrent le Hamas comme leur seule alternative au Fatah.

Source : Antiwar.com

Traduction et Synthèse : Xavière Jardez