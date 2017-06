La Chine et l'Iran mènent un exercice militaire naval conjoint dans le détroit d'Ormuz

Revue de presse : RT en français (18/6/17)*

Des navires de guerres iraniens et chinois ont réalisé des manœuvres militaires conjointes dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique majeur situé au sud de l'Iran et au nord des Emirats arabes unis et du sultanat d'Oman.

Les forces maritimes iraniennes et chinoises ont réalisé des manœuvres conjointes le 18 juin dans le détroit d'Ormuz. Ces exercices militaires surviennent en pleine crispation diplomatique entre Washington et Téhéran, et alors qu'une crise diplomatique majeure secoue la péninsule arabique, opposant le Qatar à ses voisins, notamment l'Arabie saoudite.

Selon le contre-amiral chinois, Shen Hao, cité par l'agence d'information iranienne IRNA, cet exercice naval conjoint a pouvoir objectif de renforcer la confiance entre les marines militaires de la Chine et de l'Iran.

Le détroit d'Ormuz, long de 63 kilomètres et large de 40 kilomètres, est un couloir maritime étroit qui sert de porte d'entrée au Golfe persique. Il s'agit d'une voie commerciale essentielle du trafic maritime international, et notamment du trafic pétrolier. Le détroit d'Ormuz est également considéré par l'Iran – qui occupe les côtes Nord de cette étendue d'eau –comme essentiel à la défense de son littoral.

