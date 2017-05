TRUMP/USA : 24 questions interdites

Les forces militaires US sont en garnison sur toute la planète, un fait sans précédent dans l’histoire. Les administrations successives, quel que soit le parti, justifient et perpétuent cette politique en insistant sur l’idée que ce cantonnement sur des terres lointaines, encourage la paix, la stabilité et la sécurité. A notre siècle, cependant, entériner cette pratique a visiblement l’effet inverse. Pour beaucoup de ceux qui doivent « héberger » ces bases US, leur présence permanente a un relent d’ « occupation ». Ils résistent. Pourquoi devrait-il en être autrement pour les politiciens américains ?

Les bases de l’empire américain. Les forces militaires US sont en garnison sur toute la planète, un fait sans précédent dans l’histoire. Les administrations successives, quel que soit le parti, justifient et perpétuent cette politique en insistant sur l’idée que ce cantonnement sur des terres lointaines, encourage la paix, la stabilité et la sécurité. A notre siècle, cependant, entériner cette pratique a visiblement l’effet inverse. Pour beaucoup de ceux qui doivent « héberger » ces bases US, leur présence permanente a un relent d’ « occupation ». Ils résistent. Pourquoi devrait-il en être autrement pour les politiciens américains ?

Prérogatives du commandant-en-chef. Y-a-t-il des actions militaires que le président des Etats-Unis peut autoriser de par ses prérogatives ? Si oui, quelles sont-elles ? Petit à petit, décade après décade, le Congrès a abdiqué le rôle qui était le sien d’autoriser la guerre. Aujourd’hui, il ne fait qu’enregistre ce que le président décide (ou tout simplement dire « hum ») A qui cette déférence devant une présidence impériale profite-t-elle ? La politique américaine est-elle devenue plus prudente, plus éclairée et plus couronnée de succès ?

Le Golfe. Les Américains ont à un moment cru que leur prospérité et leur mode de vie dépendaient de l’accès libre à l’or noir du Golfe persique ce qui n’est plus le cas à l’heure actuelle. Les Etats-Unis sont redevenus un exportateur de pétrole. Des ressources disponibles et accessibles de gaz et pétrole en Amérique du nord sont bien plus grandes que ce que nous n’avions jamais cru. Et, cependant, l’idée que le Golfe Persique s’avère toujours capital pour la sécurité intérieure américaine persiste à Washington ? Pourquoi ?

Les morts importants et les morts sans importance. Pourquoi les attaques terroristes qui touchent une poignée d’Européens drainent plus l’attention que celles qui tuent un plus grand nombre d’Arabes. Une attaque terroriste qui tue des individus en France ou en Belgique arrache des vagues de sympathie et de solidarité de la part des Américains. Une attaque terroriste qui tue des Egyptiens ou des Iraquiens ne provoque que des haussements d’épaule . Pourquoi cette différence ? Dans quelle mesure la race offre-t-elle une réponse à cette question ?

La Paix en Terre sainte. Que cherche-t-on quand on s’arc-boute sur l’illusion qu’une « solution à deux Etats » offre une solution plausible au conflit israélo-palestinien ? De la même manière que les colons blancs se sont emparés de territoires auparavant habités par des tribus autochtones américaines, les colons israéliens étendent leur présence dans les territoires occupés d’année en année. Ce faisant, la possibilité d’édifier un Etat palestinien viable devient de plus en plus improbable . Prétendre le contraire s’apparente à l’idée qu’un jour Trump préférera la rusticité de Camp David au clinquant de Mar-a-Lago.

Vendre la mort. Parlant de vente d’armes, il n’est pas nécessaire de faire l’Amérique plus Grande Encore. Les Etats-Unis sont, de loin, le numéro 1 avec leurs alliés de longue date et principaux acheteurs que sont l’Arabie saoudite ou Israël. Chaque année, l’Arabie saoudite (avec un produit intérieur brut de 20 000 dollars par tête) achète des centaines de millions de dollars d’armes américaines. Israël (p.i.b de 38 000 dollars par tête) obtient plusieurs milliards de dollars de ces armes par an grâce à la générosité du contribuable US. Si les Saoudiens peuvent payer pour leurs armes, pourquoi les Israéliens ne le pourraient-ils pa s ?

Nos amis les Pakistanais. Le Pakistan se conduit comme un Etat voyou. C’est un proliférateur nucléaire. Il soutient les Talibans et pendant des années, a été un sanctuaire pour Osama Ben Laden. Malgré cela, les dirigeants US le traitent comme un allié. Pourquoi ? De quelle manière les intérêts des Américains et ceux des Pakistanais coïncident-ils ? S’il n’y en a pas, pourquoi ne pas le dire ?

Les Européens dépendants. Pourquoi l’Europe « entière et libre » sa population et son économie considérablement plus grandes que celles de la Russie ne pourrait-elle pas se défendre elle-même ? Il est louable que les dirigeants américains apportent leur soutien à l’indépendance de la Pologne et encouragent les républiques baltes. Mais est-ce que cela a un sens, que les Etats-Unis se préoccupent plus du bien-être des peuples vivant en Europe de l’Est que de ceux vivant en Europe de l’Ouest ?

La mère de « toutes les relations spéciales ». Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont « une relation spéciale » remontant à Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Quelle est la raison d’être de cette relation ? Pourquoi les relations entre ces deux pays, dont un, la Grande-Bretagne, en déclin, seraient-elles plus « spéciales » que ses relations avec un pays émergeant comme l’Inde ? Pourquoi les liens entre les Américains et les Britanniques seraient-ils plus intimes que ceux unissant les Américains et les Mexicains ? Pourquoi une république fêtant bientôt son 241ème anniversaire a-t-elle encore besoin d’une « mère-patrie ».

Doubles standards (1). Les dirigeants américains considèrent comme acquis que la sphère d’influence de leur pays est totale, ce qui, à son tour, fournit la raison d’être pour le déploiement de leurs forces dans des douzaines de pays. Mais pour des pays comme la Russie, la Chine, ou l’Iran ; Washington est d’avis que la sphère d’influence est obsolète et que c’est un principe qui ne doit plus s’appliquer en tant que pratique d’Etat. Aussi les forces chinoises, russes, iraniennes doivent rester là où elles sont, dans leur pays. S’égarer au-delà est une provocation, autant qu’une menace pour la paix et l’ordre dans le monde. Pourquoi ces pays devraient-ils appliquer les règles du jeu américain ? Pourquoi les mêmes règles ne s’appliquent-elles pas aux USA ?

Doubles standards (3). Les Etats-Unis condamnent les massacres indiscriminés de civils en temps de guerre. Mais, au cours des derniers 75 ans, ils ont régulièrement tué des civils sur une grande échelle. Par quelle logique, depuis 1940, le massacre des Allemands, des Japonais, Coréens, Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens, Afghans et autres par la puissance de feu aérienne serait-il moins répréhensible que l’utilisation des «barils de bombes» aujourd’hui ? Sur quelle base les Américains doivent-ils accepter les communiqués du Pentagone que si les forces US tuent des civils, ce sont invariablement des bavures (1) , tandis que les Syriens tuent des civils intentionnellement et par sauvagerie ? ….Pourquoi aussi les Etats-Unis dissimulent-ils régulièrement les non-combattants que les Saoudiens avec leur assistance tuent habituellement au Yémen ?