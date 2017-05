Les nouvelles tactiques de l’Etat islamique contre les Américains en Irak et en Syrie (source israélienne)

La seule force capable de répondre aux tactiques militaires de l’EI est la Division Or Irakienne, la seule force d’élite du commandement américano-irakien. Elle n’est cependant pas assez importante pour combattre dans plus d’une zone à la fois et est, de plus, trop lente dans ses déplacements pour dominer les combattants islamistes plus mobiles. La plupart des troupes irakiennes, après avoir été décimées, ont été retirées de Mossoul.